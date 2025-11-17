鞋頭必留意！New Balance 2010「Black Ice」、ASICS新作、HOKA Kaha 3 熱門球鞋盤點一次看
UNAFFECTED x ASICS GEL-NIMBUS 10.1
UNAFFECTED 宣布第三度攜手 ASICS，將人氣型號 GEL-NIMBUS 10.1 打造為兼具技術精準度與強烈設計語彙的機能鞋款。
本次推出「Silver/Black」、「Gunmetal/Black」與全黑三種色調，以俐落且帶鋒芒的視覺呈現。延續雙方擅長的「機能結構美學」，鞋身採非對稱設計，貼合足部骨骼自然走向；快扣鞋帶系統則強化整體俐落度與穿脫效率。鞋面複合層次被梳理成具有機感的流動線條，於繁複之中找到秩序。延伸至鞋頭的覆片也為輪廓注入更具辨識性的語言，讓技術性轉化為設計的一部分。另外，本次合作的核心命題「萬物相連」強調結構間的整合與連動，也呼應 UNAFFECTED 一貫的機能服飾哲學：讓實用性與當代美學共同成為產品語言，拓展機能鞋的視覺邊界！
New Balance 2010「Black Ice」
New Balance 為熱賣的 2010 型號推出全新「Black Ice」配色，以冷調黑色為基底，展現適合冬季的俐落氣息。鞋款延續 2010 的多層結構與性能取向外型，透過深淺不一的黑色麂皮、合成材質與透氣網布組合，打造出近乎單色卻細節豐富的質感。細膩的珠光光澤點綴鞋面，使配色不僅沉穩，更具金屬冷意。
品牌標誌與後跟膠囊模組加入淡紫色點綴，為整體帶來意想不到的未來感對比，讓視覺更精緻。中底搭載 ABZORB 技術，提供靈敏回彈與全天候舒適穿著感受；石墨色外底延續同色調框架，使鞋款完整呈現「黑冰」之名的冷凝力量。目前尚未公布具體發售日，據悉將於 2025 年末假日檔期推出，勢必成為季節限定焦點，鞋頭務必多加留意！
ASICS GEL-KAHANA TR NEXUS「Brown」
ASICS 為 GEL-KAHANA TR NEXUS 注入越野靈感，全新「Brown」配色以近年延燒伸展台的大地色為主軸，呈現粗獷與洗練兼具的視覺語言。
鞋面以麂皮與透氣網布構成，透過深淺不一的棕色區塊強調鞋身層次，使外型在近乎單色的設定下仍具立體感。延續 GEL-KAHANA 系列的經典輪廓，新作強化戶外機能，整合 GEL 緩震系統提供柔軟吸震表現，適合長時間移動。外底使用強韌橡膠材質，提供優異抓地力，使其能輕鬆應對多變地面。雖以越野鞋為基礎設計，但整體簡潔大地色調更適合城市穿搭，兼具戶外氣息與都市機能，是一雙可在不同場景自由切換的日常越野鞋。穩定結構與細膩層次，讓「Brown」成為本季 ASICS 最具質感的新作之一。
HOKA Kaha 3：LOW GTX TP 與 GTX TP
HOKA 好穿舒適的特性讓其人氣直線上升，近期更在 2025 秋冬推出兩款 Kaha 3 限量新品：低筒 Kaha 3 LOW GTX TP「Honeydew/Black」與中筒 Kaha 3 GTX TP「Grey Skies/Lilac Hydranger」。低筒款採用醒目的蜜瓜綠大面積鋪陳，與黑色中底與外底形成鮮明對比；霧紫色點綴鞋舌與鞋帶，為色彩增添細膩亮點。
中筒版本則以灰藍色調為主體，搭配刷紋效果的中底，展現含蓄卻深邃的視覺層次。兩款皆以長毛麂皮與磨砂牛皮構築鞋面，呈現自然磨耗般的復古質地。功能方面搭載 GORE-TEX® Invisible Fit 防水科技，加上「黃金大底」 Vibram® Megagrip 外底，使其能應對從城市雨季到崎嶇山道的多種環境。兩雙鞋完美體現 HOKA 兼顧高機能、舒適與季節感的設計哲學！
Nike x LEGO Dunk Low「Tour Yellow」
Nike 與 LEGO 再次玩出創意，推出青少年尺碼限定的 Dunk Low「Tour Yellow（GS）」。
鞋款以 LEGO Minifigure 的卡通化配色為靈感，整體以亮黃色漆皮做主調，呈現高光澤且具玩具質感的視覺效果。鞋身外緣以粗黑描邊，勾勒出漫畫式的分色邏輯，使整體像被「手繪描線」般活潑鮮明。白色中底搭配標誌性 Dunk 外底，維持 OG 結構與耐穿度。鞋舌標籤則以 Volt 與 Rush Red 點綴 LEGO 經典色，提升辨識度。雖主打大童與幼童尺碼，但整體設計完整保留 Dunk 的經典比例，將 LEGO 樂高的趣味想像轉化為街頭穿搭的亮眼單品。此鞋預計 2025 年 11 月 28 日發售，勢必成為鞋頭與 LEGO 粉絲的雙重收藏焦點！
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 鞋頭必留意！New Balance 2010「Black Ice」、ASICS新作、HOKA Kaha 3 熱門球鞋盤點一次看
其他人也在看
珍妮佛勞倫斯的愛馬仕Kelly Monaco有多特別？一篇帶你看包款歷史，與現代凱莉包的不同之處
名人們拎著愛馬仕包包不稀奇，不過珍妮佛勞倫斯近期三度被拍到的這一款黑色凱莉包（Kelly Bag）卻不同於一般常見的款式，而是以光面皮革打造的復古「Kelly Monaco」，也是摩納哥王妃葛莉絲凱莉（Grace Kelly）的同款初代包型marie claire 美麗佳人 ・ 3 天前
VCA四葉草再推新版本！項鍊變手鍊、雙面戒指穿搭變化更多
Van Cleef & Arpels最讓人愛不釋手的四葉草Alhambra系列在本季推出全新款，散於Magic Alhambra、Vintage Alhambra、Sweet Alhambra三大支線，聚焦在可轉換式設計、雙面穿搭和marie claire 美麗佳人 ・ 3 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
跌到被熔斷、臨床二期未達標 安成生技股價暴跌逾六成 宣告今日暫停交易
興櫃公司安成生技（6610）16日召開重大訊息說明會，曝現仍在開發中、用於治療中樞神經疾病含產後憂鬱症（postpartum depression, PPD）及重度憂鬱症（MDD）的新藥NORA520之美國第二期臨床試驗，取得主要療效指標之統計數據，然因給藥組與安慰劑組之間的差異並未達到統計學顯著意義，致臨床二期未達標，利空飛來，引爆安成生技跌勢，跌幅一度放大至逾六成，因跌幅太重，一度觸發暫停交易機制。中時財經即時 ・ 2 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 13 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 3 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大氣系雞排之亂！2自稱「原PO」道歉、「老爸」要發小禮物
近日「鳳凰」颱風來襲時，北市有位自稱「台大大氣系學生」的男子，匿名上網發文，表示若北市沒放2天颱風假，就要發雞排跟珍奶，結果大批民眾昨（16日）撲個空，昨天下午開始共有2位自稱原po的網友貼文道歉，被質疑也是假的。中天新聞網 ・ 1 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 1 天前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
明天出關先亮燈！記憶體爆單會燒到2026？「這大廠」奔漲停檔不住又炸破2萬張
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導受惠AI與記憶體題材持續加溫，華邦電（2344）股價持續狂飆，在4日被打入處置股，預計將在明天解除禁閉。今（17）日一開盤就...FTNN新聞網 ・ 52 分鐘前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 16 小時前
強冷空氣南下「雲街」現蹤！北台灣率先轉濕冷 低溫下探16℃
各地天氣轉涼了！天氣風險分析師林孝儒表示，今起一波東北季風正逐漸南下增強，北台灣率先感受到天氣轉濕轉涼；同時前氣象署長鄭明典也分享衛星雲圖上已出現代表冷空氣南下的「雲街」跡象，顯示冷空氣影響正逐步擴大。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
中風不是突然發生！「5大前兆」身體早就警告你 醫：這些症狀出現1分鐘都不能等
很多人以為中風是「說來就來」的事，但其實身體早就偷偷發出警告。只要你懂得觀察，就能提早預防、避免遺憾。 中風常見5大前兆 1、臉歪嘴斜：表情忽然不對稱，一邊臉垮下來2、單側無力：一隻手或腳沒力、舉不起來或感覺怪怪的3、說話含糊：講話變慢、咬字不清楚、甚至講不出話4、視力模糊：一邊眼睛看不清楚，或突然出現視線黑影5、頭暈嘔吐：突如其來的劇烈頭痛、暈眩或噁心感 ▲如果你或家人出現這些症狀，不要再等！馬上送醫才是關鍵。 日常這樣做 中風風險自然降 中醫體系醫療長周宗翰醫師指出，中醫預防中風，重點在「養氣活血、穩定血流」。這幾點，記下來照做最實在： 1、早睡早起、避開熬夜：睡不好＝血管壓力大，容易血液黏稠2、定時喝水，不要等口渴：尤其是早上起床與睡前2小時，要補充水分幫助血液流動3、多按太陽穴、風池穴、合谷穴：放鬆頭頸壓力、幫助循環穩定 4、煮湯放點天麻＋山藥：天麻可助腦部循環，山藥養脾胃、護血管彈性5、壓力大就用拳頭按摩耳上方筋膜：筋膜放鬆，腦壓就不會一直處在臨界點 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·醫警告：「起床後這4個動作」恐害你中風與心梗！ 排便最好常春月刊 ・ 1 天前