鞋頭必留意！New Balance 2010「Black Ice」、ASICS新作、HOKA Kaha 3 熱門球鞋盤點一次看

UNAFFECTED 宣布第三度攜手 ASICS，將人氣型號 GEL-NIMBUS 10.1 打造為兼具技術精準度與強烈設計語彙的機能鞋款。

本次推出「Silver/Black」、「Gunmetal/Black」與全黑三種色調，以俐落且帶鋒芒的視覺呈現。延續雙方擅長的「機能結構美學」，鞋身採非對稱設計，貼合足部骨骼自然走向；快扣鞋帶系統則強化整體俐落度與穿脫效率。鞋面複合層次被梳理成具有機感的流動線條，於繁複之中找到秩序。延伸至鞋頭的覆片也為輪廓注入更具辨識性的語言，讓技術性轉化為設計的一部分。另外，本次合作的核心命題「萬物相連」強調結構間的整合與連動，也呼應 UNAFFECTED 一貫的機能服飾哲學：讓實用性與當代美學共同成為產品語言，拓展機能鞋的視覺邊界！

New Balance 2010「Black Ice」

New Balance 為熱賣的 2010 型號推出全新「Black Ice」配色，以冷調黑色為基底，展現適合冬季的俐落氣息。鞋款延續 2010 的多層結構與性能取向外型，透過深淺不一的黑色麂皮、合成材質與透氣網布組合，打造出近乎單色卻細節豐富的質感。細膩的珠光光澤點綴鞋面，使配色不僅沉穩，更具金屬冷意。

品牌標誌與後跟膠囊模組加入淡紫色點綴，為整體帶來意想不到的未來感對比，讓視覺更精緻。中底搭載 ABZORB 技術，提供靈敏回彈與全天候舒適穿著感受；石墨色外底延續同色調框架，使鞋款完整呈現「黑冰」之名的冷凝力量。目前尚未公布具體發售日，據悉將於 2025 年末假日檔期推出，勢必成為季節限定焦點，鞋頭務必多加留意！

ASICS GEL-KAHANA TR NEXUS「Brown」

ASICS 為 GEL-KAHANA TR NEXUS 注入越野靈感，全新「Brown」配色以近年延燒伸展台的大地色為主軸，呈現粗獷與洗練兼具的視覺語言。

鞋面以麂皮與透氣網布構成，透過深淺不一的棕色區塊強調鞋身層次，使外型在近乎單色的設定下仍具立體感。延續 GEL-KAHANA 系列的經典輪廓，新作強化戶外機能，整合 GEL 緩震系統提供柔軟吸震表現，適合長時間移動。外底使用強韌橡膠材質，提供優異抓地力，使其能輕鬆應對多變地面。雖以越野鞋為基礎設計，但整體簡潔大地色調更適合城市穿搭，兼具戶外氣息與都市機能，是一雙可在不同場景自由切換的日常越野鞋。穩定結構與細膩層次，讓「Brown」成為本季 ASICS 最具質感的新作之一。

HOKA Kaha 3：LOW GTX TP 與 GTX TP

HOKA 好穿舒適的特性讓其人氣直線上升，近期更在 2025 秋冬推出兩款 Kaha 3 限量新品：低筒 Kaha 3 LOW GTX TP「Honeydew/Black」與中筒 Kaha 3 GTX TP「Grey Skies/Lilac Hydranger」。低筒款採用醒目的蜜瓜綠大面積鋪陳，與黑色中底與外底形成鮮明對比；霧紫色點綴鞋舌與鞋帶，為色彩增添細膩亮點。

中筒版本則以灰藍色調為主體，搭配刷紋效果的中底，展現含蓄卻深邃的視覺層次。兩款皆以長毛麂皮與磨砂牛皮構築鞋面，呈現自然磨耗般的復古質地。功能方面搭載 GORE-TEX® Invisible Fit 防水科技，加上「黃金大底」 Vibram® Megagrip 外底，使其能應對從城市雨季到崎嶇山道的多種環境。兩雙鞋完美體現 HOKA 兼顧高機能、舒適與季節感的設計哲學！

Nike x LEGO Dunk Low「Tour Yellow」

Nike 與 LEGO 再次玩出創意，推出青少年尺碼限定的 Dunk Low「Tour Yellow（GS）」。

鞋款以 LEGO Minifigure 的卡通化配色為靈感，整體以亮黃色漆皮做主調，呈現高光澤且具玩具質感的視覺效果。鞋身外緣以粗黑描邊，勾勒出漫畫式的分色邏輯，使整體像被「手繪描線」般活潑鮮明。白色中底搭配標誌性 Dunk 外底，維持 OG 結構與耐穿度。鞋舌標籤則以 Volt 與 Rush Red 點綴 LEGO 經典色，提升辨識度。雖主打大童與幼童尺碼，但整體設計完整保留 Dunk 的經典比例，將 LEGO 樂高的趣味想像轉化為街頭穿搭的亮眼單品。此鞋預計 2025 年 11 月 28 日發售，勢必成為鞋頭與 LEGO 粉絲的雙重收藏焦點！

