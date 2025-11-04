鞋頭必留意！Daniëlle Cathari x New Balance 991v2「Reverse Matcha」、Nike Air Max 95 Zip 入手資訊一次看
Daniëlle Cathari x New Balance 991v2「Reverse Matcha」
New Balance 繼 2024 年的「Matcha」話題聯乘後，Kith Women 再度攜手阿姆斯特丹設計師 Daniëlle Cathari，推出全新 991v2「Reverse Matcha」。
新作巧妙反轉前作配色，將咖啡色麂皮與抹茶綠網布交錯呈現，低調中流露靜謐氣質。鞋款延續英國製工藝，搭配白米雙色中底，細節呼應 Cathari 一貫的極簡筆觸。此限定配色預計將由 Kith Women 獨家發售，數量稀少，鞋頭務必留意！
New Balance 991v2「Tapestry」
New Balance 再為 人氣型號991v2 注入濃藍新氣象。「Tapestry」配色以豬麂皮與網布構成層次豐富的鞋面，藍色調深邃而穩重。
銀線勾勒的「N」標誌與奶油中底，平衡了復古與現代感。搭載 FuelCell、ABZORB SBS、ENCAP 等科技，兼顧緩震與支撐。Made in England 的標誌性品質，搭配正裝也很適合，使其成為秋冬最值得注目的紳士跑鞋之一！
ASICS GEL-KAYANO 14「Glacier Grey」「Obsidian Grey」
ASICS 經典復刻再進化，旗下人氣型號 GEL-KAYANO 14 推出兩款秋季新色。「Glacier Grey」以金屬灰與青綠細節構築俐落層次，「Obsidian Grey」則以深灰主調搭配酒紅與銀色點綴。
兩雙均搭載 GEL 緩震科技，提供出色腳感與支撐。同時採用環保溶液染色工法，節水減碳，展現 ASICS 對永續理念的堅持。
Nike Air Max 95 Zip「Loyal Blue」「Black」
千禧風潮延燒，Nike 重啟 2000 年代經典，以 Air Max 95 Zip 重新回歸。
「Loyal Blue」以亮藍麂皮搭配橙色細節，充滿視覺衝擊；「Black」則以長毛與光滑麂皮營造層次質感。拉鏈外罩設計取代傳統鞋帶，展現流線未來感。保留可視氣墊系統，兼顧舒適與造型。據悉，「Loyal Blue」將於 11 月 6 日登場，「Black」預計 12 月 1 日上市。鞋頭們不妨留意入手資訊～
Nike Mind 001「Black」
Nike 宣告重啟創新時代，推出前衛的 Mind 系列。全新「Black」配色以一體式套穿設計結合極簡美學，鞋底 22 個泡棉節點能刺激足底感知區域，象徵科技與身體的連結。
全黑鞋身以「Hyper Crimson」細節點題，既冷冽又富未來感！此款預計於 2026 年初透過 Nike SNKRS 與指定通路發售，售價 US$95。
