鞋頭必留意！YEEZY、Kith × New Balance 990v4 解析，2026 年初最值得關注的球鞋盤點一次看
YEEZY BL-01「Bully」
近日隨著 YEEZY BL-01「Bully」配色高清細節全面曝光，這雙全新作品迅速成為球鞋圈的話題核心。不同於 Foam Runner 強調的流線有機感，BL-01 明確回歸結構至上的設計邏輯，以近乎粗獷的工業語彙，重新定義 YEEZY 對未來鞋履的想像。
「Bully」配色以深炭灰、板岩灰堆疊出冷冽單色調，銳利的幾何切面在光線下層次分明。厚實中底成為視覺主軸，誇張鋸齒狀刻紋一路延伸至中足，構築如外骨骼般的支撐結構，帶出強烈末世與機能感。推測鞋面採用高密度合成材質搭配消光塗層拼接，在粗獷外型中保留精緻細節。
呼應「Bully」之名，鞋型刻意放大比例，跳脫既定球鞋趨勢，成為一雙能主導整體穿搭重心的重點單品。無鞋帶一體式設計結合內靴結構，在厚重外觀下仍提供穩定貼合的穿著體驗，方便使用者穿脫。鞋款已於官網上架，定價為 80 美元。
Kith × New Balance 990v4
New Balance 990v4 近來悄然回歸，成為鞋頭們的收藏重點，像是 JJJJound 的「Mushroom」版本就擁有不小的高人氣，持續累積聲量。如今，Ronnie Fieg 再度出手，釋出人氣選品店 Kith 聯名 990v4 的最新預告，瞬間引發討論。
目前曝光的預覽圖顯示，鞋款以多重物料拼接鞋面呈現，整體鋪陳溫潤棕色調，展現 Kith 一貫擅長的低調奢華氛圍。中足「N」字標誌以灰色呈現，搭配米白色鞋帶細節，細膩卻不搶戲。中底則以白、灰雙色堆疊，最後由黑色外底收尾，比例平衡且耐看。
據悉，Kith 與 New Balance 尚未公布確切發售資訊，不過市場普遍預期鞋款將於 2026 年初透過 Kith 正式上架，定價約為 220 美元，勢必成為新年聯名球鞋焦點之一。
Nike SB Dunk Low「Som Tum」
進入 2026 年，Nike SB Dunk Low 依舊是滑板系列的關鍵主角。除了多雙話題配色外，近日曝光的全新「Som Tum」版本，則以鮮明文化主題成功吸引目光。鞋款靈感取自泰國經典料理青木瓜沙律！鞋身採用啡色編織面板，呼應傳統手工竹籃質感；色調上火橙色「Blaze Orange」細節點綴於車線與鞋帶之中，象徵料理中酸辣鮮明的味覺層次。鞋跟加入金屬銀色元素，鞋舌標籤與鞋標上則印有泰文字樣，進一步強化主題辨識度。
從鞋舌內側標籤到鞋墊圖案，皆圍繞「Som Tum」概念延伸，展現 Nike SB 對主題敘事的一貫用心。官方目前尚未公布確切發售日期，預計將於明年夏季透過 Nike SNKRS 與指定滑板店發售，定價為 130 美元起。
New Balance「Year of the Horse」系列
農曆新年即將到來，New Balance 延續每年農曆新年推出生肖主題系列的傳統，繼 2025 年「Year of the Snake」後，品牌正式揭曉 2026 年初登場的「Year of the Horse」系列，一口氣帶來六雙鞋款與完整服飾陣容。
系列更由 ABZORB 2000 打頭陣，全黑技術鞋面搭配紅、銀細節，營造前衛且充滿速度感的視覺效果；ABZORB 2010 則以棕色結合銀色呈現復古跑鞋語言，厚實鞋舌成為視覺亮點。兩雙 204L 分別採用棕色與白色鞋面，鞋跟加入 pony hair 紋理，搭配全黑大底收束整體輪廓。
系列最後由兩款 574 收尾，以米白與黑色低調配色為主軸，僅以紅色品牌標誌點綴，耐看且實穿。同步推出的服飾系列涵蓋厚棉外套與燈芯絨長褲，完整詮釋新年主題。全系列將於 2026 年 1 月 1 日起，透過 New Balance 與 atmos 獨家發售。
延伸閱讀：
為什麼這四雙NIKE球鞋值得關注？Air Jordan 4 丹寧粉紅、AF1全黑情人節、Air Max 90…經典回歸一次看
2026球鞋盤點搶先看：Air Max 95 OG回歸、Samba時裝化、Pendleton x NIGO x Nike...鞋頭必留意！
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● Nike、Jacquemus聯名Moon Shoe未公開色Lisa穿上了！新年貼文曝光「棕色」款
其他人也在看
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 56
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 292
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 51
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 15
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 101
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 145
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 2 天前 ・ 28
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 42 分鐘前 ・ 2
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 79
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
投78球撿78次帽子！大學投手帽子狂掉球評憂心、網卻讚：茂野吾郎來了
體育中心／黃崇超報導114學年度UBL大專棒球聯賽近日進行公開組一級男子組複賽，上週六（3日）在嘉義市棒球場南華大學以6比5險勝國立體大，其中先發投手楊博巽主投4.2局失掉3分，最終順利拿下勝投，而他這場球賽每投1球必掉帽子，網友算這場楊博巽總共投了78球、撿了78次帽子，球評過程中憂心他的體力會受影響，但影片放上社群，多數網友卻以動漫情節大讚：「這不就茂野吾郎嗎？」FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 34
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 194
徐欣瑩喊退黨是為救國！他翻舊帳狠批真臥底
[NOWnews今日新聞]國民黨立委徐欣瑩近日宣布參選新竹縣長，但她2015年退出國民黨的歷史被挖出，忠誠度遭到質疑。她日前發出一隻影片，提到當年她的理念是「曲線救國」、「化作春泥更護花」，退黨是去為...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 59
雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 25
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 股市老手點破：消費性電子景氣差
台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 11
今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團
午後變天！氣象粉專天氣風險表示，今（5）日白天多雲到晴，不過午後迎風面北部及東北部將轉為多雲有短暫陣雨，晚間西半部有局部10度左右低溫。週三、週四仍持續受強烈大陸冷氣團影響，夜間空曠處及近山區有5度左右機會。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，提醒民眾要留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
胡瓜自曝健檢肺部出現「毛玻璃」 醫直言：肺腺癌的開始
胡瓜近年積極經營 YouTube 頻道《下面一位》，不斷挑戰各種人生初體驗，最新一集更邀來資深藝人檢場與「筋肉人」潘若迪同框，三人年齡相加超過200歲，互動火花十足。節目一開始便聊到健康話題，三人對身體狀況都有相同的憂慮。潘若迪與檢場因長年工作累積不少職業傷害，胡瓜也罕見自曝，幾年前健檢時曾被醫師提醒肺部出現「毛玻璃」狀況，甚至直言「那就是肺腺癌的開始」，所幸目前皆有定期追蹤檢查，身體狀況仍在掌握之中。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 6