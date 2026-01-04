鞋頭必留意！YEEZY、Kith × New Balance 990v4 解析，2026 年初最值得關注的球鞋盤點一次看

YEEZY BL-01「Bully」

近日隨著 YEEZY BL-01「Bully」配色高清細節全面曝光，這雙全新作品迅速成為球鞋圈的話題核心。不同於 Foam Runner 強調的流線有機感，BL-01 明確回歸結構至上的設計邏輯，以近乎粗獷的工業語彙，重新定義 YEEZY 對未來鞋履的想像。

「Bully」配色以深炭灰、板岩灰堆疊出冷冽單色調，銳利的幾何切面在光線下層次分明。厚實中底成為視覺主軸，誇張鋸齒狀刻紋一路延伸至中足，構築如外骨骼般的支撐結構，帶出強烈末世與機能感。推測鞋面採用高密度合成材質搭配消光塗層拼接，在粗獷外型中保留精緻細節。

廣告 廣告

呼應「Bully」之名，鞋型刻意放大比例，跳脫既定球鞋趨勢，成為一雙能主導整體穿搭重心的重點單品。無鞋帶一體式設計結合內靴結構，在厚重外觀下仍提供穩定貼合的穿著體驗，方便使用者穿脫。鞋款已於官網上架，定價為 80 美元。

Kith × New Balance 990v4

New Balance 990v4 近來悄然回歸，成為鞋頭們的收藏重點，像是 JJJJound 的「Mushroom」版本就擁有不小的高人氣，持續累積聲量。如今，Ronnie Fieg 再度出手，釋出人氣選品店 Kith 聯名 990v4 的最新預告，瞬間引發討論。

目前曝光的預覽圖顯示，鞋款以多重物料拼接鞋面呈現，整體鋪陳溫潤棕色調，展現 Kith 一貫擅長的低調奢華氛圍。中足「N」字標誌以灰色呈現，搭配米白色鞋帶細節，細膩卻不搶戲。中底則以白、灰雙色堆疊，最後由黑色外底收尾，比例平衡且耐看。

據悉，Kith 與 New Balance 尚未公布確切發售資訊，不過市場普遍預期鞋款將於 2026 年初透過 Kith 正式上架，定價約為 220 美元，勢必成為新年聯名球鞋焦點之一。

Nike SB Dunk Low「Som Tum」

進入 2026 年，Nike SB Dunk Low 依舊是滑板系列的關鍵主角。除了多雙話題配色外，近日曝光的全新「Som Tum」版本，則以鮮明文化主題成功吸引目光。鞋款靈感取自泰國經典料理青木瓜沙律！鞋身採用啡色編織面板，呼應傳統手工竹籃質感；色調上火橙色「Blaze Orange」細節點綴於車線與鞋帶之中，象徵料理中酸辣鮮明的味覺層次。鞋跟加入金屬銀色元素，鞋舌標籤與鞋標上則印有泰文字樣，進一步強化主題辨識度。

從鞋舌內側標籤到鞋墊圖案，皆圍繞「Som Tum」概念延伸，展現 Nike SB 對主題敘事的一貫用心。官方目前尚未公布確切發售日期，預計將於明年夏季透過 Nike SNKRS 與指定滑板店發售，定價為 130 美元起。

New Balance「Year of the Horse」系列

農曆新年即將到來，New Balance 延續每年農曆新年推出生肖主題系列的傳統，繼 2025 年「Year of the Snake」後，品牌正式揭曉 2026 年初登場的「Year of the Horse」系列，一口氣帶來六雙鞋款與完整服飾陣容。

系列更由 ABZORB 2000 打頭陣，全黑技術鞋面搭配紅、銀細節，營造前衛且充滿速度感的視覺效果；ABZORB 2010 則以棕色結合銀色呈現復古跑鞋語言，厚實鞋舌成為視覺亮點。兩雙 204L 分別採用棕色與白色鞋面，鞋跟加入 pony hair 紋理，搭配全黑大底收束整體輪廓。

系列最後由兩款 574 收尾，以米白與黑色低調配色為主軸，僅以紅色品牌標誌點綴，耐看且實穿。同步推出的服飾系列涵蓋厚棉外套與燈芯絨長褲，完整詮釋新年主題。全系列將於 2026 年 1 月 1 日起，透過 New Balance 與 atmos 獨家發售。





延伸閱讀：

為什麼這四雙NIKE球鞋值得關注？Air Jordan 4 丹寧粉紅、AF1全黑情人節、Air Max 90…經典回歸一次看

2026球鞋盤點搶先看：Air Max 95 OG回歸、Samba時裝化、Pendleton x NIGO x Nike...鞋頭必留意！

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Nike、Jacquemus聯名Moon Shoe未公開色Lisa穿上了！新年貼文曝光「棕色」款

● 陳妍希《狙擊蝴蝶》6個同款職場手袋推薦：從Celine到Roger Vivier…這樣挑最減齡