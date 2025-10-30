鞋頭必關注！本週人氣球鞋盤點，海綿寶寶 x adidas Stan Smith Freizeit、AURALEE x New Balance CT500...入手資訊一次看

《海綿寶寶》x adidas Stan Smith Freizeit

將卡通玩味與經典鞋款碰撞出令人玩味的風格，Freizeit 版本的 adidas Stan Smith 以俐落霧面黑漆皮鞋面登場，白色鞋帶對比鮮明，鞋舌笑臉細節讓童趣感十足。

厚實齒紋外底呼應 SpongeBob 海綿寶寶的上班裝扮，鞋墊插畫更巧妙融合 adidas 標誌，讓每一步都充滿趣味與格調。收藏價值拉滿，鞋頭必收！

Air Jordan 1 Low OG 「Chicago」 2025 版

資深鞋頭心中都有的經典，Air Jordan 1 Low OG「Chicago」紅白黑配色全新登場，保留大尺寸 Swoosh 與 OG 細節，白色皮革基底疊加紅色覆層與黑色細節，忠於原版卻更精緻。

官方預覽釋出後，整體輪廓清晰可見，據悉，發售日為 11 月 15 日，定價 $150 美元。對 OG 愛好者來說，絕對是年度必收的低筒 AJ1！

AURALEE x New Balance CT500 秋冬系列

AURALEE 的設計一直是時髦精們關注的焦點，近日，與 New Balance 的高端時尚聯名再度登場，棕色款牛巴革搭配網布，米白款打孔皮革鞋面，低調卻充滿質感。

AURALEE 標誌隱於鞋墊，整體簡約而不失設計感。據悉，此鞋將在10 月 24 由日本率先發售，之後在全球指定零售商登場，定價約 US$146，有興趣的鞋迷務必留意～

Nike Shox R4 「Dark Pony」

當濃郁棕色皮革包覆全鞋，鞋舌壓印銀色 Shox 標誌，松石綠鞋墊點綴白色 Swoosh，米色外露式 Shox 緩震柱兼具舒適與造型感。

整體配色低調奢華，棕色鞋帶呼應鞋身，無論穿搭或收藏都極具亮點，肯定也是近期鞋頭們的重點鞋款之一！





