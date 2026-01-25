鞋頭必關注！New Balance 2010、204L 新配色登場，Nike Air Max 95 皮革版與 Air Jordan 4 情人節同步亮相
New Balance 2010 & 204L「Dusk Shower」 清新配色結合 ABZORB 緩震，為春季穿搭注入輕盈節奏
New Balance 在年初推出不少新設計，乘勢延續近年鞋款熱度，正式推出全新「Dusk Shower」配色組合，以 2010 與 204L 兩雙當代新作為主角，透過輕盈通透的色彩語言，呼應即將到來的春季氛圍。雖然共享同一配色主題，兩雙鞋卻以截然不同的視覺比例，展現各自性格。
2010 以純白作為鞋身基底，搭配灰色麂皮與淡藍色層次堆疊，營造乾淨俐落的輪廓。白色中底內嵌醒目的藍色 ABZORB 後跟膠囊，不僅成為視覺焦點，也延續品牌一貫的舒適腳感設定，為季節帶來清爽又實穿的選擇。
相較之下，204L 則採取反向配色策略，選用淡藍色網布作為鞋身主體，外層疊加白色與中性色麂皮，重新調整視覺重心。
這樣的處理方式，讓整體比例更顯輕盈，同時延續系列一貫的清新調性。兩雙鞋皆以經典膠底作為收尾，在現代輪廓中注入不退流行的復古氣息！
Nike Air Max 95「Baroque Brown / Coconut Milk」 全皮革設定，將經典跑鞋結合成熟奢華風格
延續去年 12 月「Black Leather」版本的高端設定，Nike 本月再次為 Air Max 95 帶來全新高級詮釋，推出「Baroque Brown / Coconut Milk」配色。透過零售商 Woei 釋出的實鞋圖可見，這回同樣以全皮革配置，重新演繹 Sergio Lozano 筆下的經典線條。鞋面上層全面採用 Baroque Brown 皮革包覆，取代過往常見的麂皮與網布層次，讓整體質感更為成熟內斂。
中底與鞋帶則加入 Coconut Milk 色調，形塑溫潤柔和的對比效果，為深色鞋身增添復古韻味。細節部分，Air 氣墊以微霧面處理呈現，在低調中堆疊視覺層次，也讓這雙 Air Max 95 成為能輕鬆融入日常穿搭的奢華運動鞋選項。讓這雙鞋成為鞋頭們近期收藏名單的關注焦點。
New Balance 2010「Faded Black」 深沉配色結合越野機能語彙，打造多層次大人風格
New Balance 今年也積極擴張 2010 系列，帶來風格更為成熟的「Faded Black」新配色。此版本以深沉色調勾勒鞋身輪廓，並融入帶有越野機能感的設計語彙。鞋面底層鋪陳深啡色 ripstop 布料，搭配黑色合成材質內層，外層再覆以大面積 Faded Black 麂皮，呈現豐富且立體的材質對比。
為提升辨識度，鞋舌、後跟、鞋頭與標誌性的 N Logo 均加入反光細節。全黑中底搭載 ABZORB 緩震科技，在穩定支撐與回彈表現之間取得平衡，即便長時間穿著，仍能維持俐落外型。此款預計於 2026 年春季陸續登場。有興趣的鞋迷不妨多加留意～
Air Jordan 4「Valentine’s Day」 女裝限定浪漫配色，為高人氣鞋型增添情感層次
Jordan Brand 則以 Air Jordan 4「Valentine’s Day」為本季增添浪漫亮點。隨著 AJ4 人氣持續攀升，不少令人驚艷的設計，反而來自女裝限定版本。此款配色以 Pale Ivory 為柔和基底，搭配 Sierra Red 與 Tough Red 點綴，為經典鞋型注入更細膩的情感層次。鞋身選用高級皮革製作，前掌與後跟中底覆以帶有金屬光澤的塗層，使紅色細節更加突出。
鞋帶扣、內裡與外底前後掌同步加入深紅元素，側身與鞋舌網布則隱約透出淡淡玫瑰色調。最後以半透明心形吊飾收結，內嵌紅色 Jumpman 標誌，替整體造型畫下浪漫且具有收藏價值的句點！
