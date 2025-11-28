鞋類代工廠中傑聚焦3大策略 實施「StridePlus」優化管理

【記者許麗珍／台北報導】受美對等關稅影響，鞋類代工大廠中傑-KY(6965) 今年營收面臨挑戰．董事長劉安哲表示現階段聚焦三大核心策略，加速營收貢獻與穩定毛利率，實施「StridePlus」管理優化計畫，續推多國產能布局。此外中傑日前宣布與友達簽署合作備忘錄，導入友達子公司智慧製造與碳管理解決方案，強化雙軸轉型布局。

中傑投資控股昨(27日)召開2025年第三季法人說明會。中傑2025年第三季歸屬母公司淨利為新台幣0.56億元，每股盈餘為新台幣0.36元。累計今年前三季歸屬母公司淨利為新台幣4.47億元，每股盈餘為新台幣2.94元。第三季合併營收為新台幣53.9億元，季增3.2%，年減32.4%，主要受到美國對等關稅政策影響，消費景氣轉趨保守。

董事長劉安哲表示，為應對外部環境變化並提升企業韌性，中傑現階段聚焦三大核心策略以加速營收貢獻與穩定毛利率；首先鎖定數個品牌加速貢獻營收，目標擴大外銷佔比；第二，實施「StridePlus」管理優化計畫，招募全新業務與管理人才，在新客戶開發、產能去化流程及供應商管理改革成效已顯現。第三、持續進行多國產能布局。

中傑表示受到美國對等關稅政策影響，消費市場景氣不明確，使客戶下單趨於保守，雖然今年營收面臨挑戰，中傑憑藉作為多家運動品牌核心供應商的地位，訂單並未流失，仍持續多國產能布局，印尼新廠將如期推進，並加快印度產能擴充。

在產能規劃方面，儘管面對全球供應鏈挑戰，中傑的擴產計畫仍穩步前進，今年資本支出預估約6,000 萬美元的目標不變。多國產能配置將提升供應彈性，為既有客戶提供更多選擇，也有助於爭取新客戶，持續擴大市占率與合作規模。

中傑表示今年推進重點為印尼廠，東爪哇廠已於十月底開工，持續依計畫進行中，預計明年底或後年初開出產能。越南北𣴓廠已於今年第三季開始投產，依需求狀況增加產能，今年年產能預期可達11.2 萬雙的針織鞋面，滿載後年產能可達成型鞋360萬雙及針織鞋面430 萬雙；印度廠已於第二季增設產線，今年年產能約60萬雙，滿載年產能可達 210 萬雙。

另外中傑日前宣布與友達簽署合作備忘錄（MOU），率先於寧平廠區導入友達旗下達擎（AUO Display Plus）所開發的CT Copilot解決方案，運用AI輔助行為判讀與資料整合分析，協助鞋廠即時監控生產細節，提升品質一致性與製程透明度，並大幅簡化管理流程。

