鞏俐帶老公遊北京「甜蜜打卡」 網讚：60歲與77歲的熱戀…

鞏俐（左）同老公到北京多地拍照留念。（取材自微博）

現年59歲的國際影后鞏俐從影多年，憑藉精湛演技湛獲獎無數，享譽海內外。近日，她帶著老公米歇爾（Jean Michel Jarre）來到北京，兩人在多個經典景點拍照打卡，接地氣行為被粉絲調侃為「大哥大嫂出街」，兩人甜蜜互動也被讚「60歲與77歲的兩人展現出熱戀般的默契」。

香港01報導，鞏俐近年雖已淡出影壇，但仍不時獲邀出席活動，或與同老公四處旅行。近日，兩人來到北京，在永定門、天壇、天安門等景點打卡拍照，鞏俐老公並寫道，「1981年，我第一次受邀來華演出，中國人對音樂的熱愛和團結的力量讓我震撼。2004年在紫禁城，我們讓音樂和歷史完美地融合在一起。到2025年的今天，我的妻子帶我再次走在這世界非物質文化遺產－北京中軸線上，我深刻地感受到她的熱愛，同樣這也是我的熱愛，這種感覺再次震撼且非常美妙。」

照片中可見，鞏俐緊攬老公，倚靠在對方身上，十分甜蜜，兩人更體驗雙人單車，大方放閃。據悉，鞏俐在1996年閃嫁富商黃和祥，但兩人在2010年離婚，之後她在2019年與法國電子音樂大師米歇爾再婚，結婚6年來感情甜蜜。

據傳，當年米歇爾拿出5億台幣向鞏俐求婚，但鞏俐表示自己不缺錢，需要的是步調相同的伴侶，還明言，「我每周要做4次有氧運動，你跟得上嗎？」當時已70歲的米歇爾隨即到醫院體檢，並拿出報告向鞏俐證明自己的體能，一度傳為佳話。

