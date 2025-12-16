鞏俐街頭擁吻77歲法國老公！「共騎單車、十指緊扣」畫面甜爆

59歲的國際影后鞏俐，近日和77歲的法籍老公讓米歇爾雅爾（Jean-Michel Jarre）現身北京，兩人共騎一輛單車、一路牽手散步，雅爾還不時親吻鞏俐額頭，互動自然親密。

當天，鞏俐穿著黑色束腰大衣搭配靴子，整體造型俐落有型；雅爾則穿亮面羽絨外套，看起來精神很好，甚至被誤認只有50歲左右。他體力狀況也不錯，平時會陪鞏俐晨跑，兩人像年輕情侶一樣，手挽著手，過程中鞏俐靠在老公肩上笑得開心，雅爾也當眾親吻她的額頭，之後還騎共用單車載她穿梭街頭。

鞏俐曾說，和雅爾在一起時，她能自在做自己。兩人同樣身處藝術圈，交流自然順暢，雅爾追求鞏俐時，曾寫中文卡片、跨國照顧她，這段關係也讓鞏俐的生活狀態有了轉變。兩人婚後沒有生小孩，選擇專心過兩人生活，經常一起旅行、看展，相處方式讓不少人羨慕。

