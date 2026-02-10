鞏固政權伊朗雙管齊下 與美談判同時國內加強鎮壓

在近期爆發的抗議活動後，伊朗9日加強了鎮壓力量，逮捕了更多人，同時仍對華盛頓敞開大門，希望就核問題展開進一步談判。

被捕人士包括主要改革聯盟的發言人賈瓦德．伊瑪姆(Javad Emam)，逮捕行動發生在伊朗和美國官員於阿曼舉行了會談之後，雙方皆稱會談成果積極。

伊朗7日加重了諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪(Narges Mohammadi)的刑期，9日並逮捕了著名異議人士卡魯比(Mehdi Karoubi)之子胡珊．卡魯比(Hossein Karoubi)。

數週前，伊朗鎮壓了大規模的抗議活動，這是其自1979年伊斯蘭革命(Islamic revolution)掌權以來面臨的最大挑戰之一。現在，德黑蘭當局採取了雙管齊下的策略。

伊朗當局正在圍捕拘禁其所視為批評者的人士，同時尋求與美國總統川普(Donald Trump)的政府開啟外交對話。

「改革派戰線」(Reformist Front)聯盟一名發言人9日向當地媒體表示，伊朗革命衛隊(Revolutionary Guard)已經逮捕了該組織的發言人伊瑪姆。

伊瑪姆是至少5名遭拘留的「改革派戰線」成員之一，其他被拘留的還有多名簽署了一份抗議聲明的活動人士和電影製片。

伊朗政府將這些抗議活動定性為由其宿敵以色列和美國煽動的「騷亂」。

伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)9日呼籲全國人民，展現抵制外國壓力的「決心」。

哈米尼說：「國家力量與其說是飛彈和飛機，不如說是人民的意志和決心。」他補充道：「再次展現決心，挫敗敵人。」

在其強硬表態的同時，伊朗也暗示願意達成某種協議，縮減其核子計畫，以避免與華盛頓的進一步衝突。

伊朗國營的伊朗通訊社(IRNA)報導，伊朗原子能組織主席艾斯拉米(Mohammad Eslami)已表示，德黑蘭可以稀釋其高濃縮鈾，以換取解除制裁。

鎮壓繼續

雖然川普最初威脅要干預伊朗上個月鎮壓抗議活動的行為，但自最新一輪會談開始以來，美國並未表現出對德黑蘭鎮壓國內批評人士的擔憂。

伊朗諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪7日因危害國家安全罪名而被判6年徒刑。

她的基金會在一份聲明中表示，她還因為反伊朗伊斯蘭制度的「宣傳」而被判一年半徒刑。

由於她反對死刑和女性強制著裝規定的活動，過去10年間她大部分時間都遭到監禁，現在她再面臨多達17年的徒刑以及154下鞭刑。

在「改革派戰線」發言人伊曼被捕之前，8日已有另外3名人士被捕，其中包括自2023年以來領導該聯盟的曼蘇里(Azar Mansouri)。另一名改革派國會議員則在9日遭到逮捕。

改革陣營在2024年的總統大選中大多數支持現任總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)。

此外，胡珊．卡魯比也遭到逮捕。他的父親卡魯比(Mehdi Karoubi)是2009年「綠色革命」(Green Movement)抗議活動的參與者，自那時起就一直處於居家軟禁的狀態。

伊朗當局已經承認，在這波抗議活動中有3,117人喪命，並公佈了一份包含2,986個名字的名單，他們稱這其中大部分是安全部隊成員和無辜的旁觀者。

國際組織估計死亡人數遠高於此。

總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」(Human Rights Activists News Agency, HRANA)表示，已核實6,964人死亡，其中大部分是示威者，另有1萬1,730起案件正遭到調查。

該組織還統計到超過5.1萬起逮捕事件。