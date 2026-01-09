鞏固泰柬停火美國金援14億 助卿稱不清楚中國角色

（中央社記者李宗憲曼谷9日專電）美國東亞暨太平洋事務助理國務卿戴桑布雷今天宣布，美國將提供總計約4500萬美元的援助，協助受近期泰柬衝突而流離失所的居民及邊境除雷工作。他強調，泰柬停火是美方介入斡旋促成，不清楚中國在停火中扮演的角色。

戴桑布雷（Michael George DeSombre）在線上記者會表示，美國將提供約4500萬美元（約新台幣14.2億）的援助，以鞏固泰柬停火協議，其中2000萬美元協助兩國打擊毒品走私和網路詐騙、1500萬美元協助受衝突影響的居民，另外，1000萬美元用於除雷工作。

他強調，泰柬邊境停火的關鍵在於美國總統川普親自介入斡旋。回顧泰柬邊境去年中發生衝突時，川普致電泰柬兩國領導人敦促雙方停火，並警告若衝突持續，美國部分合作計畫將暫停。泰柬兩國隨後在去年7月28日達成停火協議。

戴桑布雷表示，美國後續持續與泰、柬及馬來西亞保持密切聯繫，即便期間多次發生衝突導致停火協議失效，美方仍迅速介入，最終在去年12月27日再次促成停火，並透過東協觀察團與雙邊機制維持局勢穩定。

對於中國是否在斡旋過程中扮演角色，戴桑布雷則強調，美國在川普的領導下，為實現泰柬停火做出許多努力，他對於中國在泰柬停火中扮演什麼角色並不清楚。

他說：「除了在上次停火後舉行了一次會晤，我真的不知道中國做了什麼，所以我認為中國並沒有做太多。」

泰國和柬埔寨去年12月27日簽署停火協議，停火於當日中午生效。

中央社提問，部分東南亞國家關切國際法在不同衝突中，適用標準不一，是否可能影響美國在亞太推動和平的公信力。對此，戴桑布雷未具體回應，僅強調美國非常重視促進印太地區的安全、穩定和繁榮。他說：「美國在全球所做的一切努力都是為了實現這一目標。」

對於外界質疑美國在處理泰柬衝突時，是否因柬埔寨與中國關係更密切，而淡化美國與泰國的盟友關係，戴桑布雷對此否認，他說，美國政策沒有轉變，強調泰國仍是美國的重要戰略盟友。

戴桑布雷指出，未來邊界劃定與實地測量仍將由泰柬雙方透過既有機制處理，美國將在必要時提供支持。

泰柬邊界衝突的爭端，是雙方對殖民時期劃分的800公里長邊界有爭議，兩國對部分土地及幾座有數百年歷史的寺廟遺跡皆聲稱擁有主權。（編輯：唐聲揚）1150109