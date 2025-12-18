鞠婧禕合約戰延燒！前隊友爆「成員陪酒內幕」 絲芭傳媒報警了

曾艷芬爆料SNH48成員曾被叫去陪酒，讓絲芭傳媒蒐證報警。翻攝IG@irurisnh、翻攝微博@天尚律師事務所

被封為「四千年一遇美女」的中國女星鞠婧禕，近期與前東家「絲芭傳媒」因為合約糾紛撕破臉，與鞠婧禕曾同屬AKB48上海姐妹團「SNH48」的曾艷芬，跳出來挺昔日隊友，除了一同指控與絲芭傳媒有金錢糾紛，還爆料曾有團員被叫去陪酒。逼得絲芭直接報警，今（18日）上海市公安局已接獲報案。

曾艷芬爆料SNH48成員被叫去陪酒

曾艷芬爆料2014年至2017年間公司籌備上市期間，曾有藝人被安排去商務酒局；她也直指公司收入分配制度嚴重失衡，表示自己4年間的總收入僅約70多萬元人民幣，卻曾出現「百萬片酬扣稅後實拿僅9萬元」的狀況，等同公司分潤比例高達91%。

廣告 廣告

由於曾艷芬爆料曾有隊友被公司安排陪酒，勁爆指控隨即引爆網友熱議，絲芭傳媒除了即刻在官方微博發文，指曾艷芬「僅憑道聽塗說汙衊所有成員清白，惡意放大抹黑過去的同伴」，強調所有不實言論都已委託律師取證、提告，並已報警處理。

曾艷芬爆料部分成員被帶去酒局，也提及合約年限及抽成問題。翻攝微博@曾艷芬

絲芭傳媒硬起來報警、提告

今絲芭傳媒委託的上海天尚律師事務所發布聲明，指曾艷芬等微博用戶，在微博、小紅書等平台肆意傳播「安排成員陪酒」等不實訊息，並對委託人進行誹謗、惡意中傷，已嚴重損害委託人名譽、商譽，更透露已在17日深夜向上海市公安局虹口分局報案。

絲芭傳媒隨後也轉發律師事務所聲明，寫道「言論自由有邊界，守法是底線。違法言行均須承擔相應法律責任，讓我們共同維護清朗網路環境！」

絲芭傳媒發聲已針對曾艷芬的網路言論報警，並蒐證替告。翻攝微博@絲芭傳媒

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



回到原文

更多鏡報報導

「四千年一遇美女」鞠婧禕10年賺6.2億爆合約糾紛 開撕前東家遭反控：再不收手就舉報

76歲陳百祥驚吐「不高興就安樂死！」 曝迄今「沒老花、沒掉髮」體能狀態令人驚奇

73歲李亞萍認罹失智症！誤以為「兒子罵自己沒用」 余祥銓無奈回應了