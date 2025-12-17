鞠婧禕槓上前東家！獲SNH48戰友力挺 不只欠薪還逼成員陪酒

鞠婧禕近日發出聲明指控前東家「絲芭傳媒」惡行惡狀。（圖／微博）

擁有「四千年一遇美女」的大陸女星鞠婧禕，憑藉女團「SNH48」出道，然而近日發出律師聲明，揭露前東家絲芭傳媒的種種惡行，包含在合約期間多項違約、解約後仍對外阻擋鞠婧禕的工作等。對此，前隊友曾艷芬也發聲力挺鞠婧禕，列出絲芭傳媒的惡行惡狀，懇求董事長王子傑「放過鞠婧禕吧！」。

欠薪、抽成全都來！SNH48前隊友力挺鞠婧禕

曾艷芬17日發出長文指控絲芭傳媒，對她有欠薪、抽成等多項金錢合糾紛，包含先前說好的獎金、工資全都沒有發放，但曾艷芬仍持續配合拍攝、寫作等其他工作，「但公司就是把我工資停了，還欠兩筆年度獎金也不給我了」。

廣告 廣告

就連曾艷芬當年談解約，還被求償人民幣300萬元的解約費用，「拖了幾年之後可能看我沒什麼價值了，也可能是看我家裡清寒，最後同意六十萬跟我和解，放我走了。」

曾艷芬坦言，當初是為了AKB的理念才會報名選秀入團，但到後面逐漸發現與公司的價值觀不太一樣。她指出，公司不僅不尊重粉絲，只想著賺錢、榨錢，還對她進行長期PUA逼迫退團，「我明明從未動手，卻被無中生有地處罰，我真的無言。」

SNH48經紀公司絲芭傳媒爆發爭議，被鞠婧禕律師聲明警告。（圖／微博＠SNH48）

遭爆安排成員陪酒！她喊話絲芭傳媒：放過女孩吧

曾艷芬表示，她相信絲芭傳媒董事長王子傑，完全不知道這些事情，盼望公司能放過現在的團員們，「仍舊希望公司能夠記得我們創團初期，那個月薪只有1800元的時候，我們賣力跳舞、發傳單、堅持努力，最後身體遍傷的那些日子，請放過成員吧！」

此外，曾艷芬也點出，合約制度存在的爭議，「我們二期生的合同是八年，八年後如果還沒滿30歲就會續約到30歲，無論如何也不可能是二十年的。如果要續約，雙方應該都明瞭重新簽一份正式合約，重新討論分成、續約費用等等，而不是簽什麼不明不白的補充協議，小鞠根本就沒見過那份協議，這不是在坑騙小女孩嗎？」

另外，曾艷芬還加碼爆料，在公司準備上市期間，還安排成員去陪老闆喝酒。最後，她再度喊話，希望王子傑放過鞠婧禕，「以後我們也許還能有像AKB二十周年那樣重新回去相聚的一天呢？畢竟是青春的回憶，成員那時候進團都把王總當成父親，把劇場當成家了，能不能給點人情味呢？」

曾艷芬全文：

我解約的時候，查稅單顯示我四年多的納稅收入是七十多萬，公司卻主張給了我九十多萬，應該真的有九十多萬吧，總之不到一百萬

但公司給我接的一部戲，片酬是一百萬，稅後我只拿到九萬

加上粉絲每年投幾百萬的票，公司最高峰給我的薪水是一個月三萬多

還有總選的獎金，說好分三次給我，我還沒退團呢，獎金也不發了，薪水也不發了，我只是公司請假不上演出，但還在配合公司拍攝、寫作、錄音等工作，但公司就是把我薪水停了，還欠兩筆總選獎金也不給我了

最後解約還要我付三百萬的解約費，拖了幾年後可能看我沒什麼價值了，也可能是看我家裡清寒，最後同意六十萬放我走了

我是因為AKB的理念才報名48的，後來發現價值觀太不一樣了

公司對待粉絲也不好，剝削粉絲的錢，粉絲為了成員好給公司投錢，花了很多錢，公司還不尊重粉絲，握手會讓粉絲在外面曬太陽排隊，很多粉絲中暑暈倒等等，我覺得公司根本不會為粉絲著想，也不准成員隨便跟粉絲聊天，簽名合影就不說了，有一次我在一個粉絲的包包上簽名，被罵了一頓，罰我幾千塊，那時候月薪才幾千塊

我賣力跳了四年多的舞台，把舞台當作家，卻沒有錢，也沒有家的感覺，只有精神虐待（PUA），只有挨罵，好心幫公司寫歌詞還被冤枉打人，直接公開處罰公告，我明明沒打過人，卻被無中生有地處罰，我真的無言，最後直接改了我的微博密碼，不發薪水逼我退團

我心疼粉絲，也心疼自己，但因為公司的知遇之恩，我也不計較這些，畢竟我家境不好，加入團體雖然辛苦委屈，但包吃包住我也挺感謝

我相信王總並不知道這些事，他也投入了很多錢經營，只不過從王總到成員，層層下來，到成員手上可能就所剩無幾

還是希望公司能夠記得我們創團初期，一個月只有1800元的時候，給公司賣力跳舞、發傳單、堅持努力最後身體遍傷的份上，放過成員吧

像AKB那樣，讓成員有更好的發展機會，讓成員能夠「畢業」，有一點人情味，畢竟都是十幾二十歲就加入團體的小女孩

我們二期生簽的合同是八年，八年後如果沒滿30歲就續約到30歲，再怎麼樣也不可能二十年的

如果續約，雙方應該都明瞭重新簽一份正式合約，重新談分成、續約費用等等，而不是簽什麼不明不白的補充協議，小鞠根本沒見過那份協議，這不是坑騙小女孩嗎？

成員們都很可愛，女孩子一個人在演藝圈打拼更不容易，那時候公司還想融資上市，還安排我們去陪那些老板喝酒，當然不是所有成員，就是公司會挑選一些人，不過我相信王總會保護成員的，不會讓成員做什麼很過分的事情，只是一個應酬，估計就是陪著喝酒吃飯等等

反正從知道了這件事，還有不再是AKB姐妹團的事情，以及種種勢利冷漠的態度，我就沒有堅持下去了的初心

其實王總人挺好的，只是公司太大，管理不來，希望王總能放了小鞠，以後我們也許還能有像AKB二十周年那樣重新回去相聚的一天呢？

畢竟是青春的回憶，成員那時候進團都把王總當成父親，把舞台當成家了，可以給點人情味嗎？

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

NBA》康寧漢救活塞 復仇之戰擒綠軍

經典賽》小葛入列 多明尼加打線更豪華

進食嗆咳、流口水 恐為吞嚥障礙