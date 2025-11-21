鞭刑不打3種人，詐騙犯沒在怕？她酸綠營急當「護臀使者」：陳定南考察過

近年詐騙事件頻傳，台灣更被冠上「詐騙之島」的惡名，有民代提議效仿新加坡將鞭刑制度入法，以打擊詐騙，近日法務部為此召開刑法研究修正小組會議，邀請審檢辯學及機關代表討論，但仍待凝聚共識。陽明交大法律學者林志潔點出，新加坡鞭刑有性別、年齡限制恐引發爭議，加之台灣簽署禁止酷刑的公約，於法完全不合；國民黨立委翁曉玲則說，早在2002年，時任法務部長陳定南，就曾率團出國考察「新加坡鞭刑制度」，並大酸部分立委及官員急著急著充當詐騙犯「護臀使者」。

​刑法修正小組會議18日針對「台灣是否應引入新加坡鞭刑鞭打詐欺犯」進行討論，林志潔會後在臉書對法務部認真回應民代要求表示肯定，但她也點出，新加坡鞭刑只處罰男性、限制18歲到50歲，要有醫療人員戒護，並在事後幫忙做治療，且關鍵是新加坡每年執行鞭刑的人數在不斷下降，因為預防犯罪成效有限。若台灣引進罰男不罰女，罰青年不罰長者的鞭刑，除違反性別平等、耗費健保資源外，也和立法牴觸，因為刑法有凌虐人犯罪，加之簽有禁止酷刑的公約，於法完全不合；假若法官不選擇使用鞭刑，可到頭來一年執行不到幾件，完全沒可能嚇阻犯罪。

林志潔進一步說，更重要的是，詐騙集團不是塑膠，難道不會雇用少年、女性或50歲以上的長者來加入犯罪集團，以避免鞭刑威嚇？她的建議是，強化管制人頭帳戶和sim 卡，降低擔任車手誘因、阻斷詐騙金流、要求國際虛擬資產業者應受監理，這些都比引進鞭刑來得重要。翁曉鈴則在立法院委員會「參考新加坡打詐鞭刑入法之可行性評估」跨部會專題報告後於臉書指出，台灣詐騙已成國安危機，民進黨政府「愈打愈詐」，對於國內對打擊詐騙執法不彰，多數民眾深惡痛決，希望能比照新加坡作法，對詐騙犯施以鞭刑。

翁曉鈴進一步說，然而面對高漲的民怨，執政黨卻在國會用冰冷的數字粉飾太平，更齊聲疾呼鞭刑不可行，民進黨立委吳思瑤甚至說實施鞭刑是人權走回頭路，一副暗指民眾無知的態度。事實上，早在2002年9月，陳定南就曾率團出國考察「新加坡鞭刑制度」。她強調，民眾支持鞭刑，並非不知是酷刑，更不是單純「亂世用重典」的思維，只是反應出對政府公權力對詐騙犯罪處理的不滿，倘若政府打詐有成效，誰還會支持鞭刑？民眾熱烈支持「打屁股」，實際上是「打臉」政府無能！

