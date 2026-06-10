鞭刑公投？中選會副主委被提名人強調審慎評估

立院內政及司法聯席委員會今天(10日)審查中央選舉委員會委員被提名人人事同意權案。針對國民黨立委提出的「鞭刑公投」，中選會副主委被提名人沈淑妃回應表示，鞭刑除涉及人道疑慮，也牽涉刑罰定位、罪刑相當及平等原則等問題，都有待進一步討論。

國民黨立委洪孟楷等52人日前在立法院提案「鞭刑入法」公投，針對性侵害犯罪、凌虐幼童罪以及高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪若造成社會重大危害，以法律明定增設由法院宣告並依法執行特別刑法制度(鞭刑)的政策方向，交由公民投票決定是否推動相關立法。

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立法院內政及司法聯席委員會10日審查中央選舉委員會委員被提名人人事同意權案。中選會副主委被提名人沈淑妃表示，鞭刑若納入我國刑罰制度，除有人道疑慮，也必須先釐清鞭刑在刑法體系中的定位、罪刑相當及平等原則等問題，有許多法律層面需要審慎評估。她說：『(原音)你對他施以鞭刑，後續你還要送他做治療，那這個國家可能還要付出相關健保及經費支出。那我自己對鞭刑，除了有人道疑慮外，我是認為鞭刑在我們刑法裡到底是主刑之一還是說它是附加？哪些罪名應該要施以鞭刑？這可能還是要考慮罪刑相當及平等原則的問題。』

另外，沈淑妃指出，依據《公民投票法》及《中央選舉委員會組織法》規定，即使是立法院提出的全國性公投案，中選會仍須依法審查，不得牴觸憲法、司法院解釋或憲法法庭裁判。若明顯違反，中選會基於依法行政及獨立行使職權，可能不予同意；但若沒有明顯違憲情形，原則上應尊重立法院的決定。

洪孟楷質詢時則質疑中選會並非憲法法庭，是否有權在公投成案前自行判斷違憲與否。沈淑妃回應，違憲與否最終仍須由憲法法庭認定，但行政機關在受理申請案件及進行審查時，必須本於依法行政原則，依據法律規定作出判斷。