鞭刑公投？中選會副主委被提名人：打了可能要健保治療

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中選會副主委被提名人沈淑妃。資料照。廖瑞祥



國民黨立委洪孟楷等52人提出「鞭刑入法」公投案，主張針對性侵害犯罪、凌虐幼童罪、以及高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪，增設由法院宣告並依法執行鞭刑。對此，中選會副主委被提名沈淑妃今（6/10）天表示，公投案如果有明顯違反憲法、司法院解釋，或憲法法庭裁判的情形，中選會不應該予以同意，「如果不是很明顯違憲的話，應該可以尊重立法院。」

立法院今天審查中選會委員人事同意案，國民黨立委張智倫詢問沈淑妃，對鞭刑公投有什麼看法？沈淑妃表示，外界目前有提出有違人道看法，包括後續是否還要做治療，要付出健保等費用。她還提到，要考慮的還有，鞭刑在《刑法》到底是主刑之一？還是附加的？哪些罪名應該要施以鞭刑？這當中還有罪刑相當、平等原則等問題。

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張智倫指出，中選會主委游盈隆說過「公投通過是原則，不通過是例外」，沈淑妃表示，自己的看法也是一樣，公投案即使是立法院提出來的全國性公投案，中選會還是依法有審查的權責，公投效力是法律位階不能牴觸憲法，以及憲法法庭的裁判。

沈淑妃強調，公投案如果有明顯違反憲法、司法院解釋，或憲法法庭裁判的情形，中選會不應該予以同意，「如果不是很明顯違憲的話，應該可以尊重立法院。」

洪孟楷也詢問沈淑妃相關問題，他問，「公投主文是重大政策方向，還是法律條文？」沈淑妃說，應該是重大政策方向。洪孟楷追問，能不能讓人民用重大政策創制來實行公投？沈淑妃回應，要看公投內容而定，但洪孟楷則批評，這是自我矛盾。

洪孟楷再問，人民的權利在於是說，如果他認為台灣有需要重大政策創制的時候，應該能夠來做一個公投。「我想這是直接民意的展示，被提名人該不否認吧？」沈淑妃回答，「不否認。」

最後，洪孟楷問，中選會有個重要角色，就是讓公投能夠順利進行，讓台灣人能夠勇於表達自己的主張、立場，「讓公投題目真真正正代表直接民意的展現，被提名人應該不反對吧？」沈淑妃回答，「不反對。」

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