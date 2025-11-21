鞭刑詐騙犯民調超過7成 藍青年揭原因：賴政府太廢

台灣詐騙問題嚴重，根據最新民調顯示，高達7成民眾贊成將鞭刑納入刑罰制度以打擊詐騙。對此，前國民黨發言人鄧凱勛今（21）日表示，民調背後真正原因是「賴政府太廢」，並批評政府對詐騙問題自我感覺良好，與人民感受脫節。

根據《TVBS民意調查中心》針對台灣20歲以上民眾的最新調查結果顯示，無論政黨傾向為何，民眾對於台灣應引進鞭刑處罰詐騙的看法，皆是贊成的比例高於不贊成。民進黨認同者有66%贊成，高於24%不贊成；國民黨認同者有74%贊成，20%不贊成；民眾黨認同者更高達83%贊成，僅14%不贊成；政治立場中立的民眾也有70%贊成，明顯高於18%不贊成。

鄧凱勛今天在臉書發文指出，這份民調數字背後反映的是詐騙已經成為全民公敵，是台灣人民在長期受害後的呼救。他表示，台灣詐騙問題已經嚴重到讓人民痛心疾首，從假投資到假交友，從AI深偽技術到跨國詐騙機房，詐騙手法一年比一年更加兇狠。

鄧凱勛進一步指出，幾乎每個人都曾接觸詐騙，甚至家人親友多人受害，「詐騙不再是治安議題，而是全面侵蝕台灣的社會安全網。」他痛批民進黨政府這幾年雖然喊打詐喊得聲嘶力竭，但成績卻是全面潰敗，詐騙案件不斷創新高，詐騙金額年年刷新紀錄。

「政府打詐喊得越大聲，詐騙集團反而越囂張，讓人民完全無所適從。」鄧凱勛在臉書貼文中狠酸，更離譜的是，民進黨政府似乎對詐騙自我感覺良好，從卓榮泰與人民感受背道而馳的「不滿意但有進展」說法，就能看出民進黨到底離人民有多遙遠。

前國民黨發言人鄧凱勛。（資料圖／中天新聞）

鄧凱勛怒轟，忽視民意彷彿已成民進黨的正字標記，從發起大惡罷到如今對詐騙問題麻木不仁，每一次都讓人民更加失望，「也難怪民進黨屢屢被民意唾棄。」他呼籲民進黨政府停止用空話麻痺人民，希望政府能真正看見民意、理解人民的焦慮與不安，拿出有效作為，而不是讓台灣繼續在詐騙的海嘯中看不見希望。

鑑於台灣詐騙猖獗，有立委呼籲效法新加坡修法，將鞭刑納入刑罰制度，認為這樣才能有效嚇阻犯罪。此次民調結果顯示，無論政黨傾向，贊成引進鞭刑處罰詐騙的比例均高於不贊成，共有70%民眾表示贊成。

