「鞭刑」可嚇阻詐團犯罪！ 《各國詐欺現況與對策》論壇專家曝現狀

記者莊淇鈞／台北報導

《各國詐欺現況與對策》論壇，專家針對台灣詐騙氾濫進行討論。（圖／翻攝畫面）

由中華警政研究學會與元照出版社今天（13日）舉辦《各國詐欺現況與對策》論壇，針對台灣詐騙氾濫，然而法律刑度其實不低，但對罪犯來說，入獄像是在度假，所以許多人願意鋌而走險。各界討論我國是否需要納入鞭刑，但極刑的發展違背人道，專家認為量刑也是討論中的關鍵之一。甚至相較於美、澳法律，台灣也缺少受害者補償的法定管道。

由中央警察大學許福生主任，針對我國打詐現況已經讓詐欺被害實際金額大幅下降，表示肯定，但由於網路詐騙的長期普遍性，已經讓國人深惡痛絕，因此，特別將全球主要國家的現況與對策整體提供我國相關單位借鏡他山之石。

警察大學介紹的新加坡打擊詐欺策略演進獲得許多與會學者與媒體的關心與提問，尤其是新加坡來我國考察165後回去設力的打詐中心，在相關行業派人進駐一起解決問題的公私協力合作下，收到各國讚揚。但即使如此，新加坡還是沒能大幅降低詐欺犯罪，因此祭出新法，將涉嫌詐欺犯罪的處罰鞭刑增加至24下，然而，其他主要國家在「反酷刑公約」的約制下似乎難以跟進。

而中華警政研究學會理事長，同時也是開南大學法律系教授鄭善印，則介紹日本的打擊詐欺法制與現況，極力呼籲要講詐欺犯罪行為明確劃分「紅白界限」，只要是提交帳戶讓他人用於詐欺，就是嚴重的幫助詐欺犯罪詐欺，不應另外使用行政法制定模糊空間的「帳戶告誡制度」，此舉將模糊青少年朋友對於自己是否已經一腳踩入詐欺犯罪的紅線產生模糊概念，以為自己可能只是違反行政法規被告誡而已，不利於明確告訴民眾，販賣或提供帳戶讓他人使用就可能是共同實施詐欺犯罪行為分擔或是幫助犯罪的行為。

銘傳大學犯罪防治學系的助理教授林書立則提出，美國、澳洲採用洗錢防制的手段來治理詐欺犯罪，將詐欺犯罪所得沒入後，用於幫助詐欺被害人，特別是澳洲成立的反詐騙基金會，支援澳洲打擊詐欺的三大綱要，第三綱要就是協助被害人復原。

林書立還提出，鎖定企業的新式詐騙手法，該手法由我旅外僑胞前僑選立委吳松柏與前立委溫玉霞主動支援提出，詐騙集團首先滲透跨國企業或公司，冒名高階主管名義，為強化公司績效，要求中高階主管成立一個群組企業的特別群組，但成立後暫時不要邀請任何人加入，將群組QRcode 回傳，由詐騙集團偽冒的高階主管邀集企業重要幹部用的會計出納加入後，召開AI視訊會議，指示立即轉帳到合作的公司，此一手法即過去英國與香港都曾經發生，造成企業重大財損的AI深偽總裁手法，呼籲民眾特別注意此種新手法。

該論壇也討論到最近虛擬貨幣與詐欺案件的立法與執法挑戰及成少共犯等相關議題，未來該協會將持續蒐集各國相關資料，提供我國制定反詐欺策略的重要參考，讓台灣成為全世界最難騙到錢的國家。

