韋伯望遠鏡拍攝螺旋星雲 「上帝之眼」史上最清晰

《魔戒》系列電影中，象徵邪惡勢力幕後首領的「索倫之眼」，令觀眾印象深刻。因此距離地球最接近的行星狀星雲之一，編號NGC7293的螺旋星雲，也被各國網友戲稱為「索倫之眼」。不過，早在電影上映前，科學界都把它稱為「上帝之眼」。

這個「上帝之眼」的形成，是某個中低質量的恆星在生命週期的末了，因為氫燃料消耗殆盡而先膨脹為「紅巨星」，並且將外層氣體與其他物質噴發到宇宙中，形成行星狀星雲。比起2022年被哈伯望遠鏡首度拍攝較清晰的影像，日前由韋伯望遠鏡拍到的，解析度更高，也讓研究人員看得更清楚。

日本國立天文台特別研究員松浦美香子表示，「最熱的離子化氣體位於中央，而冷的分子氣體在外圍。不同的顏色來自於原子和分子的不同部份，這使得它看起來像一個眼睛。」

天文學家指出，「上帝之眼」屬於水瓶座的一部份，距離地球650多光年，也是最接近我們的行星狀星雲之一，直徑則是5.1光年左右。另外，紅巨星噴發出來的外層氣體主要成份，包括形成生命不可或缺的氫、碳、氧等元素，以及氮元素與氦元素，加上行星主要原料所需的所謂「太空塵埃」。

英國杜倫大學計量宇宙學教授李察麥希說明，「我們是藉由碳、氫、氧等元素組成，這些元素皆來自於恆星的內部，而那裡本來沒有任何生命存在。但這些元素被恆星噴發到宇宙當中，也就是由恆星爆炸而進入宇宙。我們的銀河系有幾個世代的恆星，它們出現、爆炸然後死亡。我們的銀河系經歷過3個這樣的循環，這些過程孕育了我們的銀河系，藉著這些化學元素形成生命的起源。」

換言之，由韋伯望遠鏡拍到有史以來最清晰的「上帝之眼」，科學家得以一窺太陽系與銀河系形成的過程，也可以更了解我們的太陽系，在太陽能量消耗殆盡之後的模樣。不過科學家也說，太陽走到生命週期末端，是幾十億年以後的事，現在地球上的人們無需擔心。