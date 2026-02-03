韋喆來台滿11年獲居留證 自爆出演《最強的身體》膝蓋有傷

韋喆推出新單曲〈Burn Me Down〉。（川流音樂 提供）

韋喆推出全新單曲〈Burn Me Down〉，歌曲描述人在感情裡明知會受傷，卻仍無法抽離的矛盾狀態。回顧2025年，對韋喆而言是一個關鍵的「豐收年」，不僅推出個人專輯、來台發展滿12年，2025年滿11年的同時正式取得台灣永久居留證，也因參與節目《最強的身體》獲得更多關注。

來自加勒比海國家聖露西亞的韋喆，12年前跨越超過15,000公里來到台灣，從學中文、唱華語歌開始，一步步在這片土地扎根。韋喆坦承，〈Burn Me Down〉來自自己的親身經歷，是將過去在不同關係中累積的情緒濃縮在一起，那種明知道不對，卻還是放不下的狀態，隨著新歌推出，他也透露正慢慢朝更完整作品邁進。

他坦言，2025年的健身旅程並不容易，膝蓋受傷反覆不癒，讓體重上升、恢復進度一度停滯。就在這個階段，他意外收到節目《最強的身體》的邀請，於是決定全力以赴迎接挑戰。這次高強度訓練重新點燃他的動力，比賽結束後膝蓋狀況完全康復，也成功減重超過7公斤，讓他直言現在的自己比以前更健康、更專注。

他也分享在在《不如海邊吹吹風》中飾演陳柏霖的大粉絲，首次與對方同框對戲，陳柏霖在現場始終高度專心，即使遇到 NG 也耐心陪伴對戲，讓他十分感謝能有這樣難得、收穫良多的學習機會。展望2026年，他希望自己能保持開放的心態，嘗試各種真誠、有趣的合作形式。

