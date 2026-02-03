韋喆台灣永久居留證到手 《最強的身體》剷7公斤

韋喆推出新單曲〈Burn Me Down〉。川流音樂提供



參戰《聲林之王2》脫穎而出的聖露西亞歌手韋喆（Keril）推出新單曲〈Burn Me Down〉，去年對他而言是「豐收年」，不僅推出個人專輯、取得台灣永久居留證，也因參戰《最強的身體》獲得更多關注，另外也跨足戲劇演出，在《不如海邊吹吹風》中與陳柏霖同框，展現音樂之外的多元可能。

韋喆12年前跨越超過1萬5000公里來到台灣，從學中文、唱華語歌開始，一步步在這片土地扎根，並將多年累積的生活體驗與歸屬感轉化為〈Burn Me Down〉更成熟、誠實的音樂表現。

〈Burn Me Down〉描寫的那段明知危險卻仍無法抽離的愛，韋喆坦言多少來自自身經歷，他將「痛並渴望著」的矛盾情感唱進旋律裡，更像是一段人生狀態的投射。

韋喆（左）參加《最強的身體》重新點燃動力。川流音樂提供

除音樂創作，韋喆也積極展開斜槓，他去年因膝蓋受傷反覆不癒，讓體重上升、恢復進度一度停滯，就在這個階段意外收到《最強的身體》的邀請，高強度訓練重新點燃他的動力，比賽結束後膝蓋狀況完全康復，也成功減重超過7公斤，讓他直言現在比以前更健康、更專注。

展望2026年，韋喆期待有機會能與ØZI合作，認為對方的R&B音樂帶著迷人的張力，彼此風格的差異本身就很容易激出新的火花。而農曆新年，他計畫出國走走，為新的1年補充能量。

