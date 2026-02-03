韋喆單曲上架 深情獻唱感情拉扯心聲

記者周毓洵／臺北報導

Keril韋喆2026首發單曲「Burn Me Down」全球上架，將來臺12年累積的生活體驗與跨文化視角，轉化為全新音樂作品。來自加勒比海國家聖露西亞的他，持續以標誌性的靈魂唱腔結合R&B曲風，為新的一年揭開創作新篇章，也展現他在臺灣扎根多年後，更成熟、自在的音樂樣貌。

「Burn Me Down」描寫人在感情中反覆拉扯的狀態，Keril韋喆說，靈感多少來自自身經驗，但並非指向單一事件，而是將過去在不同關係中累積的情緒濃縮而成，希望歌曲能替那些平時不一定說出口、卻深埋心底的感受找到出口，讓聽眾在旋律中與自己的心事對話。律動感十足的節奏，加上層層堆疊的靈魂唱腔，讓「Burn Me Down」不只是一首情歌，更像是一段人生狀態的寫照。

回顧2025年，對Keril韋喆而言是關鍵的「豐收年」，不僅推出個人專輯、來臺發展滿12年，也正式取得臺灣永久居留證。展望2026 年，Keril韋喆形容將是「合作的一年」，希望保持開放的心態，嘗試各種真誠、有趣的跨界合作。

來臺發展 12 年，Keril韋喆將生活體驗與歸屬感，轉化為更成熟的音樂創作。（川流音樂提供）