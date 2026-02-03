韋喆情歌〈Burn Me Down〉上架 期待與OZI激盪音樂火花

Keril韋喆在2026年以全新單曲〈Burn Me Down〉揭開創作新篇章，延續他擅長的靈魂唱腔，將「放不下」寫進旋律，以R&B曲風唱出愛的危險邊緣，描繪人在感情裡明知會受傷，卻仍無法抽離的矛盾狀態。

（圖／川流音樂提供）

韋喆來台發展12年，2025年不僅推出個人專輯，更取得台灣永久居留證，也因參與節目《最強的身體》獲得更多關注，同年他也跨足戲劇演出，在作品《不如海邊吹吹風》中與陳柏霖同框，展現音樂之外的多元可能。來自加勒比海國家聖露西亞的他，12年前跨越超過15,000公里來到台灣，從學中文、唱華語歌開始，一步步在這片土地扎根，並將多年累積的生活體驗與歸屬感，轉化為新單曲〈Burn Me Down〉更成熟、誠實的音樂表現。

廣告 廣告

Keril 韋喆坦承，〈Burn Me Down〉描寫的那段明知危險卻仍無法抽離的愛，多少來自自己的親身經歷，但並非對應某一個單一事件，而是將過去在不同關係中累積的情緒濃縮在一起。那種明知道不對，卻還是放不下的狀態，其實很多人都曾經走過，也正是他最想誠實唱出的心境。他希望透過這首歌，替那些平時不一定說出口、卻深埋在心裡的情緒找到出口。透過律動感十足的R&B節奏與層層堆疊的靈魂唱腔，將「痛並渴望著」的矛盾情感唱進旋律裡，讓〈Burn Me Down〉不只是一首情歌，更像是一段人生狀態的投射。隨著新歌推出，他也透露正慢慢朝更完整作品邁進，新專輯EP已在規劃中，未來仍會持續釋出新單曲，讓創作一步一步累積。

（圖／川流音樂提供）

展望2026年，韋喆希望自己能保持開放的心態，嘗試各種真誠、有趣的合作形式，不論是音樂、節目或不同類型的跨界計畫，都願意主動接觸。在音樂創作上，他也點名期待有機會能與 OZI 合作，認為對方的 R&B 音樂帶著迷人的張力，彼此風格的差異本身就很容易激出新的火花。曾在〈Loving You Is Easy〉與〈Will You Be Mine〉中嘗試加入台語元素的韋喆也期待未來能進一步挑戰全台語創作。