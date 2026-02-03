韋喆挺過傷病成功減重7公斤 來台 12 年喜領「永久居留證」

來自加勒比海聖露西亞的Keril韋喆，來台發展屆滿12年正式取得永久居留證。（圖／川流音樂提供）

來自加勒比海聖露西亞的Keril韋喆，來台發展屆滿12年正式取得永久居留證。在迎來身分歸屬的同時，他推出全新R&B單曲〈Burn Me Down〉，以靈魂唱腔描繪感情中明知受傷卻無法抽離的矛盾。韋喆坦言，歌曲濃縮了過去多段關係的情緒，「那種明知不對卻放不下的痛楚，是每個人都曾有過的真實心境」。

回顧2025年，是韋喆演藝事業的「豐收年」。他不僅在實境節目《最強的身體》中克服膝蓋舊傷、成功減重7公斤展現驚人意志力，更跨足戲劇圈在《不如海邊吹吹風》中與陳柏霖對戲。韋喆回憶，陳柏霖的專業與專注讓他獲益良多，也啟發他對於「非歌唱表演」的熱忱，未來更樂於挑戰各類戲劇角色。

展望2026年，韋喆將其定義為「合作之年」。除了規劃中的新專輯 EP，他更公開點名期待與ØZI合作，希望能碰撞出不同層次的R&B火花。曾嘗試在創作中加入台語元素的他，也透露未來想挑戰全台語作品。對於即將到來的農曆新年，韋喆計畫趁台北安靜之際沉澱自我並出國旅遊蓄能。從中文生疏到扎根台灣，他將持續以真誠的音樂與表演，在寶島寫下更多可能。

