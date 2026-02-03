韋喆2026年首發情歌！為節目瘦身7公斤 跨足戲劇合作陳柏霖

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

Keril韋喆在2026年以全新單曲〈Burn Me Down〉揭開創作新篇章，歌曲已於1月31日正式在各大音樂串流平台上架。延續他擅長的靈魂唱腔，將「放不下」寫進旋律，韋喆全新單曲〈Burn Me Down〉以 R&B 曲風唱出愛的危險邊緣，描繪人在感情裡明知會受傷，卻仍無法抽離的矛盾狀態。

韋喆在2026年以全新單曲〈Burn Me Down〉揭開創作新篇章。（圖／川流音樂提供）

Keril 韋喆坦承，〈Burn Me Down〉描寫的那段明知危險卻仍無法抽離的愛，多少來自自己的親身經歷，但並非對應某一個單一事件，而是將過去在不同關係中累積的情緒濃縮在一起。他希望透過這首歌，替那些平時不一定說出口、卻深埋在心裡的情緒找到出口。

除了音樂創作，韋喆近年也積極展開斜槓、多元發展的嘗試，從舞台走向鏡頭前，拓展表演的不同可能。他坦言，2025 年的健身旅程並不容易，膝蓋受傷反覆不癒，讓體重上升、恢復進度一度停滯。就在這個階段，他意外收到節目《最強的身體》的邀請，於是決定全力以赴迎接挑戰。這次高強度訓練重新點燃他的動力，比賽結束後膝蓋狀況完全康復，也成功減重超過7公斤，讓他直言現在的自己比以前更健康、更專注。

同年他也跨足戲劇演出，在《不如海邊吹吹風》中飾演陳柏霖的大粉絲，首次與對方同框對戲。他分享，陳柏霖在拍攝現場始終高度專心，即使遇到NG也耐心陪伴對戲，讓他十分感謝能有這樣難得、收穫良多的學習機會。

展望2026年，韋喆形容那會是「合作的一年」，希望自己能保持開放的心態，嘗試各種真誠、有趣的合作形式，不論是音樂、節目或不同類型的跨界計畫，都願意主動接觸。在音樂創作上，他也點名期待有機會能與 OZI 合作，認為對方的 R&B 音樂帶著迷人的張力，彼此風格的差異本身就很容易激出新的火花。談到生活節奏，他分享農曆過年的台北特別安靜，反而成為他沉澱與整理自己的時刻，並計畫趁年節出國走走，為新的一年補充能量。對韋喆而言，不論身分如何延伸，核心始終是做自己相信、也真正喜歡的事情，在音樂與表演之間持續前行。





