韋安觀點》川普「新門羅主義」--「搶錢與維穩」能成功嗎？

文／韋安

1492年，哥倫布發現美洲新大陸，掠取巨額黃金與財富，運回歐洲。讓西班牙、葡萄牙成為歐洲強國。

2025年，川普「新門羅主義」，要再造美國中南美「後院」，期望帶來滾滾現財富。

對於川普派兵跨國執法，將它國總統抓回美國受審的行動，美國的歐洲盟友多採低調處理，僅輕描淡寫地評論。而就算中俄大聲譴責，也僅止於口頭層次，無法改變既定事實。究竟是什麼原因？讓川普回歸令人大開眼界的「新門羅主義」。

2017年，川普第一次就任總統時，美國聯邦債務是19.5兆美元。到2025年1月他第二次就任時，已經暴增到36兆美元。到2025年底，又突破38兆美元。川普從做生意有過破產經驗的角度來看，這樣的巨額且還在快速增長的國家債務，隨時可能讓美國，逼近不可持續的財政極限。

加稅？削減開支？製造業回流？要麼不可行，要麼緩不濟急。馬斯克「效率部」幹幾個月，節省不到千億美元，就天怒人怨落跑了。這意味著：靠內部節流救不了債務結構。

川普的「新門羅主義」——重回西半球政策，再開發中南美洲資源與市場，就像500年前歐洲發現美洲新大陸，只有這樣才能有足夠的回報「搶救美國」。

而且這樣做可以一舉數得——「搶錢、維穩、阻嚇中國」。搶錢，是為了填補財政黑洞；維穩，是確保整個「後院」，不會在左翼浪潮中失控；阻嚇中國：既然在亞太圍堵不住，就一定要守住後院，不讓最大競爭對手侵門踏戶。這才是川普「新門羅主義」的核心訴求。

美國總統川普20日突襲式發表就職週年演說，但他所說的「經濟政績」，幾乎全被外媒打臉為不實。（圖／翻攝自X平台 @cspan）

一、川普「新門羅主義」搶錢——為什麼中南美洲列為核心利益？

2025年12月4日，川普政府正式發布最新《國家安全戰略報告》。這份被視為「川普2.0版本」的國安戰略出現一個非常關鍵、也非常清楚的轉向，美國不再把全球作為無差別經營的戰略舞台，而是明確把「西半球」重新列為核心利益區。

在這份戰略文件中，川普政府直白點出幾個優先投入資源的目標：處理非法移民問題、打擊毒品走私與跨國犯罪、確保區域安全與勢力穩定。這些看起來是治安與邊境問題，但實際上背後是一整套更大的國家利益計算。

如果從現實條件來看，美國的判斷其實非常冷靜，也非常現實。中南美洲共有33個國家，總人口約近7億人，規模接近整個歐洲。而這塊土地的資源條件，能源、礦產一點都不輸非洲。

中南美洲整體發展階段仍以中低收入、發展中國家為主，換句話說，它現在占全球GDP比重不高，約6%—7%，但未來成長潛力極大。這正是美國最在意的關鍵點：這是一個還沒完全定型、還有市場擴張空間、還能被深度整合的區域。

從資源戰略價值來看，中南美洲的重要性在於資源的高度集中與規模化。巴西本身就是世界級資源大國，鐵礦儲量與出口量位居全球前列，同時也是鋁土礦與黃金的重要產區；智利與秘魯則掌握了全球最核心的銅礦供應，對電力、電子與新能源產業具有不可替代的上游地位。黃金、白銀等貴金屬也高度集中在秘魯、巴西與哥倫比亞、玻利維亞等國，具備長期、大規模輸出的能力，而非零星開採。

能源與新能源資源讓中南美洲成為戰略焦點。委內瑞拉擁有全球第一的石油儲量，是名副其實的能源超級大國；阿根廷、智利與玻利維亞所構成的「鋰三角」，則掌握了全球最關鍵的鋰礦資源，直接牽動電動車與儲能產業的未來走向。正是這種「一國一礦」的資源結構，讓中南美洲在全球供應鏈中，佔據無可取代的位置。

再看看未來市場的可發展性，美國的選擇其實非常有限。歐洲市場成熟、人口老化、成長停滯，既沒有新增市場，也沒有長期成長想像。東亞與東南亞的經濟重心，已高度被中國牽引。

美國在亞洲的勢力範圍，包含日本、韓國、菲律賓，再加上台灣這個科技供應鏈核心。而在這些盟友中，真正能為美國帶來核心經濟利益的只有台灣。原因很簡單：台灣替美國高科技公司進行關鍵代工，直接創造龐大科技利潤與產業競爭優勢。

美國海外的利益重心，既有的只剩下以能源為核心的中東。這樣一算下來，唯一同時具備人口、市場、資源與成長潛力，可獲取較高利益回報的區域，只剩中南美洲。

還有一個極其關鍵的原因，現在重回西半球，正是大好時機。冷戰時期，中南美洲一直是美蘇角力前線。古巴、尼加拉瓜、委內瑞拉背後都有蘇聯影子。但現在蘇聯已不存在，俄羅斯自身在生存邊緣掙扎。沒有能夠撐腰的超級大國，再不會發生當年的古巴飛彈危機。

委內瑞拉強人總統馬杜洛，於美軍的3日奇襲當中，從自己如同碉堡的住所被抓走。（圖／翻攝自X平台 @WarlordDilley）

二、為什麼第一刀落在委內瑞拉、馬杜羅身上？

要理解為什麼川普選擇委內瑞拉作為新國家安全戰略的第一個目標，必須先看清楚一筆跨越半個世紀的舊帳。

1976年，委內瑞拉進行第一次石油國有化，終結了美國石油公司在委內瑞拉長達數十年的壟斷地位。在此之前，美國石油巨頭——包括埃克森美孚、雪佛龍、康菲石油等公司——實際控制委內瑞拉石油產業的大部分權益，占據該國石油開採、提煉與出口的核心環節。第一次國有化雖然讓美國企業失去直接控制權，但仍保留部分合作開發的空間。

真正的轉折點出現在2007年。查維斯政府發動第二波、更徹底的國有化運動，不只針對石油產業，還擴及電信、電力、水泥、鋼鐵等多個戰略性產業。美國企業不只被迫退出，甚至連設備、基礎建設都被直接沒收。對美國企業來說，這不只是失去未來收益，更是數十年投入的資產一夕歸零。

損失規模到底有多大？根據美國企業提出的國際仲裁，委內瑞拉的國有化路線對美國企業造成超過150億美元的直接資產損失，對美國金融界造成600億美元的債務壞帳，每年還持續造成數十億美元的利潤與貿易缺口。其中最具代表性的案例，是埃克森美孚向國際仲裁法庭提告，2014年法庭判決委內瑞拉應賠償86億美元。但馬杜羅政府未按裁決完成支付，這筆帳就一直掛著。

現在，川普要來討債了。而且他要討的不只是舊帳，還包括未來的「新帳」。

委內瑞拉擁有全球第一的石油儲量，約3300億桶。以目前國際油價每桶約60美元計算，這相當於將近20兆美元的礦產資產。如果美國企業能重新取得開發權，哪怕只拿回一半的權益，那就是約10兆美元規模的可開發資產。這是以儲量與油價作粗略估算的「資產規模」，不等同可立即變現的現金流。這不只能填補過去的損失，更能為美國企業帶來長期的發展潛力。

對川普來說，拿下對委內瑞拉的控制權，既能向美國國內交代「為美國企業討回公道」，又能實質性地為美國財政與企業帶來潛在利益。

三、斬首行動：一刀劃出三條「維穩」紅線​​​​​​​​​​​​​​​​

逮捕馬杜羅並押回美國受審，不是一時衝動，而是一種高度設計過的「示範性威懾」。其核心目的，並非擴張或報復，而是防止西半球失序。川普政府透過一次極端行動，實際上劃出了三條不同層次、不同功能的「維穩紅線」，用以維持美國可控的區域秩序。

第一條紅線：捍衛美國財產權益的「財產秩序維穩紅線」

委內瑞拉、古巴、尼加拉瓜、玻利維亞，這四個國家的共同點並不只是政治立場反美，而是曾經透過國有化、沒收或強制接管的方式，直接剝奪美國企業的資產與所有權。

這些行為，挑戰的不是某一項政策，而是美國長期主導的西半球財產秩序與資本規則——也就是：外資所有權受保護、企業資產不可被政治性剝奪、國家不能任意沒收美國資本。這條紅線的本質，是一條用來維持投資信心與資本穩定的「財產秩序維穩紅線」。

對馬杜羅動手所傳遞的訊息非常直接：凡是以國家力量沒收美國企業資產、否定美國主導的財產秩序，就不再只是外交摩擦，而是安全問題。這一刀的作用，是重新定義什麼叫「越線」，以及越線必須付出的代價。

第二條紅線：防止制度失控的「路線漂移維穩紅線」

比傳統敵對政權更讓華府警惕的，是近十年在中南美洲逐漸擴散的左翼與民族主義路線。

這些國家多半並未公開反美，也仍維持正式外交關係，但在關鍵領域上——資源控制、國營企業角色、對外資限制、對中關係——開始系統性地拉開與美國的距離。

巴西在魯拉重新執政後，公開回嗆川普的關稅政策，並刻意拉近與中國的經貿與政治關係；哥倫比亞出現史上首位左派總統佩特羅，對美國主導的反毒與軍事合作明顯降溫；墨西哥則在連續兩任左翼政府執政下，走「墨西哥優先」路線，不再自動配合美國政策。

這些國家未必要與美國對抗，但正在測試美國能容忍的界線。馬杜羅的下場，正是對這一類左傾、但仍在觀望的國家所發出的警告：可以調整政治路線，但不能否定美國主導的基本規則；可以追求政策自主，但不能演變為系統性「脫美」與失控。

第三條紅線：守住後院的「地緣秩序維穩紅線」

川普這一刀，同樣也是砍給中國看的。

過去二十年，中國在拉丁美洲的經營速度與規模極為驚人。2000年，中國與拉美的貿易額僅約120億美元，到了2023年已突破4500億美元；中國對拉美的直接投資累計超過2500億美元，涵蓋能源、礦產、農業與基礎建設等戰略領域。

委內瑞拉的石油、智利與秘魯的銅礦、巴西的鐵礦與大豆、阿根廷的鋰礦，都是中國工業體系與能源安全的關鍵來源。中國在拉美投資港口、能源與通訊設施，「一帶一路」實質延伸至西半球，中國企業已深度嵌入多國經濟結構。

美國的戰略焦慮其實非常清楚：如果在亞太地區圍堵不住中國，至少要守住自己的後院，不能讓最大競爭對手在家門口站穩腳跟。

逮捕馬杜羅，實質上就是向中國劃線——西半球屬於美國的核心利益區，是必須被維持穩定的地緣空間，不容外部大國以經濟、資源或戰略投資的方式持續擴張影響力。這條紅線，本質上是一條用來維持美國勢力範圍與區域安全的「地緣秩序維穩紅線」，同時也在向拉美各國施壓，迫使它們在中美之間逐步做出選擇。

美國總統川普(右)日前與戰爭部長赫格塞斯(左)，監看美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動。資料照(X@WhiteHouse)

四、美、拉關係「從追隨到被規範」四個階段

如果把時間軸拉長，美國與拉丁美洲的關係，大致可分為四個階段，人們可以從中「以古證今」。

第一個階段是冷戰時期。

在東西方對抗的結構下，拉丁美洲被納入美國勢力範圍。多數國家並非基於認同而追隨美國，而是在反共、安全與軍事壓力下，被動站入美國主導的秩序之中。這是一種出於恐懼與依附的結構性追隨。

第二個階段是冷戰結束後。

美國成為唯一超級強權，拉丁美洲出現一段相對主動靠攏的時期。民主化、市場化與私有化改革被視為通往現代化的道路，不少國家相信美國模式具有示範價值。這是拉丁美洲少數一次，基於期待而非威脅的追隨。

第三個階段始於2000年代。

隨著改革推進，許多國家發現新自由主義並未帶來普遍繁榮，反而加劇貧富差距、治安惡化與社會撕裂。拉丁美洲逐漸降低對美依賴，不再把美國視為唯一方向，開始強調政策與戰略自主，左翼與民族主義力量陸續抬頭。

第四個階段，就是當前的「新門羅主義」時期。

美國不再以價值輸出或制度示範為核心，而是重新以行動劃定勢力範圍，明確界定紅線與代價。目標不在於讓拉丁美洲重新認同美國，而是確保區域秩序可控、不失序。這是一種以威懾取代整合、以規範取代追隨的關係重塑。

五、秩序可回來，但追隨回不來

然而，這種秩序的穩定，本質上建立在服從，而非追隨之上。

在美國對委內瑞拉採取行動後，巴西、墨西哥、哥倫比亞、智利、烏拉圭與西班牙於2026年1月4日發表聯合聲明，明確反對在委內瑞拉領土上單方面進行軍事行動，並警告任何涉及自然或戰略資源控制的企圖，構成危險先例。這份聲明，等於直接回應川普宣稱要「經營」委內瑞拉的說法。

僅就發表聯合聲明的拉美五國而言，其人口約4.2億，占拉丁美洲總人口的六成以上。這顯示，即便多數國家避免正面對抗，美國的行動仍未獲得區域層級的真正認同。

這種態度的背後，來自共同的文化認同與歷史記憶。拉丁美洲各國政治路線不同，但普遍共享一個基本認知：不得不與美國打交道，卻不願成為美國的一部分。拉美社會重視社群、情感與歷史連續性，而長期的軍事干預與經濟支配，也在集體記憶中留下深刻痕跡。

正因如此，川普的「搶救後院」短期內或許能壓住局勢，但難以真正重建整合。拉美國家會避免越線，會遵守紅線，但這是現實壓力下的被動選擇，而非出於認同的主動配合。在核心利益、政策自主與資源控制上，他們仍會刻意保留距離。

「新門羅主義」帶來的，是一個被管理的西半球秩序，而不是一個願意追隨美國的西半球共同體。秩序或許回來了，但人心回不來了。

六、搶錢能成功嗎？

川普的「新門羅主義」，在「維穩」層面，確實可能在短期內奏效。紅線被重新劃清，代價被清楚展示，多數拉美國家會選擇守規則、不越線，避免正面衝突。

但在「搶錢」層面，這套策略只能算是一種一次性的財務操作，而非可長期複製的經濟模式。委內瑞拉的特殊性，決定了它無法成為全面解決美國財政危機的答案。

因此，川普或許能暫時穩住後院、撈到可觀的現金流，卻無法真正重建追隨，更無法從根本上修補美國自身的結構性失衡。「新門羅主義」帶來的，是一個被管理的西半球秩序，而不是一個願意追隨美國的西半球共同體。

錢，可能搶得到；秩序，或許壓得住；但人心，其實很難再回來了。​​​​​​​​​​​​​​​​

