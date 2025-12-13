韋禮安宣布2026唱進台北小巨蛋 演唱會日期已定

韋禮安宣布2026新的演唱會要來了，在台北市的一顆蛋，但不是最大那顆。翻攝 TVBS NEWS YouTube

人氣歌手韋禮安今（13日）晚在新北耶誕城「巨星耶誕演唱會」擔任壓軸嘉賓，不僅帶來多首膾炙人口的歌曲，更在舞台上意外透露一項驚喜計畫，正式向廣大歌迷宣布，他已成功申請到2026年台北小巨蛋的演唱會場地，並透露了大致的舉辦時間。

透露2026計畫 成功申請「台北小巨蛋」

韋禮安在演唱完三首歌曲後，暫時放下麥克風，與主持人陳漢典、朵拉、曾子余在舞台上進行閒聊。當話題轉向2026年的計畫時，韋禮安語帶興奮地向現場及收看轉播的歌迷拋出震撼彈，直言「申請到場地了」。主持人陳漢典、曾子余立刻追問具體的舉辦時間，詢問大概落在「Q幾」（第幾季）。韋禮安則明確回應，演唱會的時間將訂在2026年的第二季末。

新北耶誕城韋禮安。翻攝 TVBS NEWS YouTube

排除最大場地 確定為「台北小巨蛋」

針對演唱會的場地，韋禮安也給出了線索，他透露場地在「台北一顆蛋」，但「不是最大顆的」，此言一出，立刻讓主持人與歌迷會心一笑，確認韋禮安所指的正是指標性的台北小巨蛋。雖然確切的日期尚未正式公開，但他已透露場地與時間，等同於正式確認將於2026年首度攻進台北小巨蛋舉辦大型個人演唱會。

演唱會後續 KTV霸榜歌曲連發

在宣布完這項令人振奮的消息之後，韋禮安立即重回表演者身分，繼續為新北耶誕城演唱會的觀眾帶來一連串的經典曲目。他演唱了長期佔據KTV點播排行榜的經典歌曲〈慢慢等〉，以及充滿溫暖情感的熱門歌曲〈因為愛〉，為他的壓軸演出畫下完美句點，也讓歌迷們對於他即將到來的台北小巨蛋演唱會抱持更高期待。



