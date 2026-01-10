韋禮安寵妻浪漫放閃自爆在家「蠕動齡」取悅太座

韋禮安10日受邀出席活動。（媚比琳提供）

韋禮安10日受邀出席西門町舉辦「嘟嘟小粉管品牌好友見面會」。提到2026年的舞台工作，韋禮安表示，2026對自己而言，是很重要的一年。除了即將推出全新EP《Love Wei Back Vol.2》之外，最重要的一件事就是，自己即將再度在小巨蛋舉辦演唱會開唱，演唱會預計會在2026 年上半年舉行，他也透露這次會加入很多全新的內容。

被問起曾在〈珍妮佛〉MV 裡出現了 80 年代風格的「Wei Roll 韋搖」舞蹈，看起來似乎是有點舞齡的底子，這次的演唱會上是不是會走唱跳歌手的路線？韋禮安則噴笑回答，自己日常其實很常亂唱亂跳，主要功能是取悅家裡的太座。夫妻倆都戲稱那叫「綵衣娛親」，真的稱不上有舞齡，頂多只能說是「蠕動齡」。

不過今年為了準備演唱會，她會很認真地跟老師上課練舞，笑稱自己相當有自知之明，都會請老師依照自己平時「蠕動」的肢體特性幫忙設計舞步。也敬請大家期待，2026年自己一定會盡力把所有「蠕動」的精華都貢獻出來，同時也帶給大家歡樂和好音樂。

提起情人節和即將來到的三月份生日計劃，韋禮安笑著說，自己其實情人節過得滿一般。反而比較習慣把浪漫放在日常生活裡，比如毫無來由地買花，或是在沒有工作的時候，偷偷去買太太喜歡的甜點，送到她公司給她一個小驚喜，或在出門前，送她顏色很美的唇膏，自己特別喜歡兩個人天天都可以是情人節的感覺。

