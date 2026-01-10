韋禮安自爆常脫皮 「綵衣娛親」安太座

韋禮安分享自己日常護唇膏不離身。媚比琳提供



韋禮安今（1╱10）出席彩妝品牌媚比琳「嘟嘟小粉管品牌好友見面會」，提起情人節，他自爆情人節過得蠻一般，反而比較習慣把浪漫放在日常生活裡，比如毫無來由地買花，或是在沒工作時偷偷去買太太喜歡的甜點送到她公司製造小驚喜，有時也會趁出門前送她顏色很美的唇膏，透露特別喜歡天天都可以是情人節的感覺。至於3月生日計劃，他表示最大的生日願望其實很簡單，就是能夠安安靜靜、不受打擾地和家人一起度過，就已經非常完美了。

另外，韋禮安也分享日常唇部保養小祕訣與愛不釋手的潤唇膏使用心得，他坦言很容易嘴唇乾燥、脫皮，因此平時護唇膏幾乎不離身，尤其在演出或工作前更會特別注意唇部的保濕狀態，「只要嘴唇一乾，整個人看起來就會比較沒精神」。 笑說嘴唇維持在柔嫩潤澤的狀態，不只影響外在氣色，也能讓自己在舞台上更專心投入。

被問起曾在〈珍妮佛〉MV 裡出現 80 年代風格的「Wei Roll 韋搖」舞蹈，看起來似乎是有點舞齡的底子，這次演唱會是否會走唱跳歌手路線？韋禮安笑曝日常其實很常亂唱亂跳，主要功能是取悅太座，夫妻倆都戲稱那叫「綵衣娛親」，真的稱不上有舞齡，頂多只能說是「蠕動齡」。

不過今年為準備演唱會，會很認真地跟老師上課練舞，韋禮安笑稱很有自知之明，都會請老師依照自己平時「蠕動」的肢體特性幫忙設計舞步，也請大家期待，2026年一定會盡力把所有「蠕動」的精華都貢獻出來，同時也帶給大家歡樂和好音樂。

