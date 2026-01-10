韋禮安震撼宣布閃婚三年！公布夫妻小情趣 甜說：天天都是情人節

記者鄭尹翔／台北報導

金曲創作才子韋禮安與太太結婚滿三年，談起情人節，他笑說其實不特別追求儀式感，反而更享受把浪漫放進日常生活裡。無論是沒有原因地買花、在沒有工作的日子偷偷送甜點到太太公司，或是在出門前送她一支顏色很美的唇膏，對韋禮安來說，「兩個人天天都可以是情人節」，才是最舒服、也最長久的相處方式。

韋禮安出席品牌活動。（圖／業者提供）

韋禮安今（10日）現身開架彩妝品牌於西門町舉辦的好友見面會，以清新自然的好氣色亮相，與粉絲近距離互動。他也在活動中大方分享自己的唇部保養習慣，坦言自己其實很容易嘴唇乾燥、甚至脫皮，因此護唇膏幾乎不離身，特別是在演出或工作前，一定會特別注意唇部保濕狀態，「只要嘴唇一乾，看起來就會比較沒精神，也會影響自己在舞台上的投入感。」

提到2026年的工作規劃，韋禮安透露，這一年對自己而言格外重要，不僅將推出全新EP《Love Wei Back Vol.2》，也確定將再度站上台北小巨蛋，演唱會預計於2026年上半年舉行。他表示，這次演唱會會加入許多全新內容，希望帶給歌迷有笑、有淚、有動感，也有被溫柔接住的時刻，「這不只是一場表演，而是讓大家認識現在的韋禮安。」

至於是否會挑戰更多唱跳橋段，韋禮安則幽默回應，自己平時亂唱亂跳的最大功能，其實是取悅太太，夫妻倆還戲稱這叫「綵衣娛親」，舞齡大概只能算是「蠕動齡」。不過為了演唱會，他也坦言會認真跟老師練舞，並請老師依照自己的肢體特色設計舞步，笑說希望把所有「蠕動精華」一次貢獻給歌迷。

活動尾聲，韋禮安也回憶起疫情期間，因歌迷一句「嘴唇好像有點乾」而意外成為創作靈感，寫下歌曲〈乾裂的唇〉，他笑著下結論：「不管是創作還是生活，預防唇紋留下，真的要把唇膏用起來。」而對於即將到來的生日，他的願望依舊簡單，只希望能安安靜靜地，和心愛的家人一起度過，就已經非常完美。

