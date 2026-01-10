韋禮安 宣布 2026上半年在小巨蛋開唱 愛用唇膏原因爆

開架彩妝領導品牌媚比琳於今（10日）在西門町舉辦「嘟嘟小粉管品牌好友見面會」，邀請品牌好友、金曲創作才子韋禮安現身站台。韋禮安坦言自己其實很容易嘴唇乾燥、甚至脫皮，因此平時護唇膏幾乎不離身，尤其在演出或工作前，更會特別注意唇部的保濕狀態。

他說，「只要嘴唇一乾，整個人看起來就會比較沒精神。」他表示，嘴唇維持在柔嫩潤澤的狀態，不只影響外在氣色，也能讓自己在舞台上更專心投入。在活動現場，韋禮安親自分享日常唇部保養小秘訣以及使用心得，並與粉絲近距離互動，還驚喜談及創作中的歌曲〈乾裂的唇〉之靈感來源，與粉絲近距離互動，溫柔交流讓現場瀰漫粉紅泡泡般的甜蜜氛圍。

廣告 廣告

2026 年的舞台工作，韋禮安表示，2026對自己而言，是很重要的一年。除了即將推出全新EP《Love Wei Back Vol.2》之外，最重要的一件事就是，自己即將再度在小巨蛋演唱會預計會在 2026 年上半年舉行，他也透露這次會加入很多全新的內容。韋禮安期許整場演出可以讓歌迷們有笑、有淚、有動感，也有被溫柔接住的時刻。要讓大家認識「現在的韋禮安」的機會，也希望能透過音樂與現場，陪伴著大家一起度過被療癒的時光。

被問起曾在〈珍妮佛〉MV 裡出現了 80 年代風格的「Wei Roll 韋搖」舞蹈，看起來似乎是有點舞齡的底子，這次的演唱會上是不是會走唱跳歌手的路線?韋禮安則噴笑回答，自己日常其實很常亂唱亂跳，主要功能是取悅家裡的太座。夫妻倆都戲稱那叫「綵衣娛親」，只能說是「蠕動齡」。韋禮安笑稱，自己相當有自知之明，都會請老師依照自己平時「蠕動」的肢體特性幫忙設計舞步。也敬請大家期待。

提起情人節和即將來到的三月份生日計劃，韋禮安笑著說，自己其實情人節過得蠻一般。反而比較習慣把浪漫放在日常生活裡，比如毫無來由地買花，或是在沒有工作的時候，偷偷去買太太喜歡的甜點，送到她公司給她一個小驚喜，或在出門前，送她顏色很美的唇膏，韋禮安因使用「水嘟嘟蜜光潤唇膏」，常和太太在家中一起試用，最愛的色號為02嘟嘟裸粉，兩個人有相同的話題，天天都有過情人節的感覺。活動尾聲，韋禮安回憶起疫情期間因歌迷一句「嘴唇好像有點乾」而誕生創作靈感，寫下〈乾裂的唇〉這首歌，笑說：「結論就是——預防唇紋留下，真的要把唇膏用起來。」