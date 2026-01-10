韋禮安2026年迎雙喜！曝「再度攻蛋」時間點 私下舉動超寵妻

金曲創作才子韋禮安10日至西門町出席美妝品牌活動，除分享日常唇部保養小秘訣，也驚喜宣布2026年除了即將推出全新EP《Love Wei Back Vol.2》之外，上半年預計再度於台北小巨蛋舉辦演唱會，透露這次會加入很多全新的內容；並分享私下會幫愛妻挑潤唇膏、製造驚喜、唱歌跳舞給她看，「天天都可以是情人節」。

韋禮安10日出席美妝品牌活動。（圖／媚比琳提供）

韋禮安預告2026年上半年將在台北小巨蛋舉辦演唱會。（圖／媚比琳提供）

韋禮安坦言嘴唇很容易乾、甚至脫皮，因此平時護唇膏幾乎不離身，尤其在演出或工作前，更會特別注意唇部的保養，「只要嘴唇一乾，整個人看起來就會比較沒精神。」也笑說在家中也有和愛妻一起試用潤唇膏。

對於之後再度攻蛋是否會走唱跳歌手的路線？韋禮安笑稱自己日常其實很常亂唱亂跳，主要功能是取悅愛妻，夫妻倆都戲稱那叫「綵衣娛親」。同時也謙虛表示自己稱不上有舞齡，頂多只能說是「蠕動齡」，不過此次為了準備演唱會，會很認真地跟老師上課練舞，一定會盡力把所有「蠕動的精華」都貢獻出來，同時也帶給大家歡樂和好音樂。

韋禮安坦言嘴唇很容易乾、甚至脫皮，因此平時護唇膏幾乎不離身。（圖／媚比琳提供）

聊到情人節和即將來到的3月份生日計劃，韋禮安稱自己其實情人節過得蠻一般，反而比較習慣把浪漫放在日常生活裡，比如毫無來由地買花，或是在沒有工作的時候，偷偷去買愛妻喜歡的甜點，送到她公司給她一個小驚喜；或在出門前，送她顏色很美的唇膏，「特別喜歡那種天天都可以是情人節的感覺。」而他今年最大的生日願望是能夠安安靜靜、不受打擾地和身邊喜愛的家人一起度過一天。

