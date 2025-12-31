「韌性之島、希望之光」 總統新年談話盼台灣穩健前行

賴清德總統(右)、蕭美琴副總統今出席府前廣場元旦升旗典禮。(記者劉信德攝)

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統、蕭美琴副總統今在元旦升旗典禮後，總統將在總統府發表2026年新年談話，據悉，賴將以「韌性之島，希望之光」為題，回顧2025年、展望2026年。

據了解，賴總統此次新年談話以「韌性之島，希望之光」為主題，將回首2025年，感謝全體國人面對挑戰時展現的團結與韌性，讓台灣在變動中穩健前行；並展望2026年，強調政府將持續與人民並肩，凝聚社會力量、強化國家韌性，推動各項施政，讓國家大步向前。

記者會結束後，正、副總統將前往敞廳發放新年紅包袋，向到場民眾致意，並祝福國人新年快樂、平安順心。

