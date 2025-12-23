韌性會議談張文隨機攻擊案 賴清德「盼以此為鑑」：檢討建立制度提升應變能力

賴清德盼以張文隨機攻擊案為鑑，檢討建立制度提升應變能力。圖為先前畫面。（總統府提供）

凶嫌張文19日在捷運台北車站附近犯下恐怖的隨機攻擊案件，不僅丟煙霧彈、汽油彈，還數度換裝干擾警方，最終包含他在內有4人身亡。總統賴清德今（23）日也在「全社會防衛韌性委員會」會議談及此事並說，「希望中央和地方能夠展現台灣團結的精神，共同檢討、改進並建立制度，持續提升應變能力」。

北捷隨機攻擊案震驚全台！

警方日前指出，張文自2024年4月份至2025年作案前，連續購買煙霧彈、汽油桶、瓦斯罐及防毒面罩等犯案工具，顯示其為預謀性的犯罪，且是用長達1年半上的時間準備。

廣告 廣告

警方還說，張文在17時23分到17時26分，4分鐘的時間丟了17顆煙霧彈，並且丟3顆汽油彈，藉此製造現場混亂，且可以看到他進捷運站時與犯案過程的衣服不一樣，他在犯案後又脫戰術背心、防毒面具病換上米黃色外套，背一個黑色樹背包，藉此離開現場。

賴清德盼「以此為鑑」 檢討、建立制度

該起事件不僅造成多人傷亡，也震驚了全台，全社會防衛韌性委員會第6次委員會議今天召開，賴清德也在致詞時提到，上週五發生的北市隨機襲擊事件，震驚台灣社會，也造成嚴重傷亡，事發後，不論是中央、地方政府或醫療體系，都積極應變。

賴清德也強調，守護人民安全是政府最基本的責任，希望以此事件為鑑，中央和地方也能夠展現台灣團結的精神，共同檢討、改進並建立制度，持續提升應變能力，能夠快速因應危機，一起守護人民安全。

更多鏡週刊報導

展現大愛！兒因擋刀喪命 余家昶母親「不怨張文」：跟他父母沒有關係

盡可能坐鎮台北！北捷無差別攻擊釀悲劇 蔣萬安雙城論壇「只出席1天」

流感罕見12月低點！上週增16重症、6死 60歲女「反覆發燒」搶救3週過世