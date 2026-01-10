韌性消防守護家園！ 張麗善表揚57位楷模英雄

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府消防局今（10）日上午於消防局大禮堂舉辦「114年消防及義消楷模人員表揚典禮」，縣長張麗善親自頒獎，表揚57位消防與義消楷模，感謝他們長年站在災害最前線，為雲林扛起守護生命與家園的重責大任，展現縣府打造韌性消防、守護縣民安全的決心。

雲林消防局舉行楷模表揚典禮 感謝消防義消守護縣民。(記者廖承恩拍攝)

本次表揚典禮隆重溫馨，縣長張麗善、雲林縣議會議長黃凱、縣議員黃美瑤、斗六市長林聖爵等人親臨致意，立法委員張嘉郡及多位縣議員亦派代表與會，共同肯定消防與義消人員長年無分晝夜、守護地方的付出。會場中不僅充滿榮耀，也流露對第一線人員最真摯的敬意。

張麗善表示，消防工作不只是職責，更是一份用生命守護生命的使命。每一次火警、水患與災害現場，消防與義消總是第一時間逆向而行，為縣民撐起安全防線。她由衷感謝消防與義消同仁的無私奉獻，也特別感謝眷屬成為最堅強後盾，讓所有警消、義消能無後顧之憂，全力守護雲林鄉親生命與財產安全。

張麗善感謝消防義消無私奉獻及家屬堅強支持。(記者廖承恩翻攝)

張麗善指出，雲林縣近年在城市治理與公共安全屢獲全國肯定。2025年《天下雜誌》縣市長施政滿意度調查中，雲林縣以72.8%創下歷史新高，名列全國第4名，並入選「前進標竿組」；同年在「亞太暨台灣永續行動獎」及「台灣永續獎」中，雲林縣勇奪37座獎項，其中消防局推動的「韌性消防 永續雲林」專案，更榮獲TSAA台灣永續行動獎銀級獎與APSAA亞太永續行動獎Silver，展現專業消防結合永續治理的具體成果。

消防局長林文山表示，在縣府與議會全力支持下，近年消防建設累計投入超過2億元，新建虎尾高鐵消防分隊及四湖消防分隊，全面強化大虎尾及沿海地區防救能量；另於114至115年間投入7,000萬元，採購雲梯車、救助器材車、大型水箱車、化學消防車與水庫車，並完成44部救護車汰換，義消消防衣也全面更新為五年內新品，大幅提升出勤安全與救災效能。

黃凱議長感謝義消無私奉獻 日夜守護雲林家園。(記者廖承恩翻攝)

在照顧第一線人員福利方面，縣府同步持續精進制度，義勇消防平安保險由每人每年1,200元提高至1,500元，最高理賠額度達570萬元，居全國前三；義消協勤津貼由80元提升至160元，警義消工作獎勵金總額提高至100萬元。張麗善強調，縣府將持續推動消防車輛汰換、廳舍建設、智慧防救科技與福利制度優化，讓雲林成為安全、永續、具韌性的幸福家園。