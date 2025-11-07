【韌性迷思2-1】電網地下化成本是架空電桿10倍 德採差別費率「台灣也行」？

丹娜絲颱風橫掃嘉南平原，吹倒3499根電桿。台電提供



台電副總陳銘樹表示，2016年莫蘭蒂颱風吹倒700多支電桿，因應災防需求，台電自2017年起開始逐年編列預算推動電纜地下化；如今，台灣電網地下化占比已高達47.9%，領先美日韓；不過，地下化成本很高，每公里約4,200萬元，約莫是架空電桿的10倍，而且維修困難。

另外，德國針對電網地下化的用戶，收取較高電費。「若大家都接受，我們就來玩，但大家不會接受的啦！電價一定要一樣嘛！」陳銘樹說。

日前台電董事長曾文生出席「因應氣候變遷下架空與地下電網韌性之推動與挑戰」研討會，他致詞時有感而發，台灣能源政策缺乏系統性討論，容易只討論單一、局部面向，卻沒掌握整體系統情況。

借鏡日韓城市經驗 大馬路才地下化

陳銘樹則在稍後的專題研討中，以「我國電網系統架空與地下工程實務探討」為題，分享外界對於電網地下化的許多「美麗的誤會」。

陳銘樹指出，台灣路政單位有「路平專案」政策；有別於日本的「路平」是要求人孔蓋和路面持平，高低落差不超過3釐米，但台灣的路平政策是把人孔蓋「消滅掉」，埋到柏油路底下去。如此，當發生電力故障時，第一要申請挖馬路，光是把人孔蓋挖出來，時間就先耗了好幾倍。

台灣輿論一面倒的認為「地下化」最好、最美觀，因而電網地下化比重高達47.9%，遠超過韓國21.3%、美國20%、日本6%。

各國電網地下化占比。太報製圖

陳銘樹說明，其實，日本的東京、大阪等大城市，只有「大通」（最大條的馬路）一定地下化，但二通（大馬路邊上的路）一定是架空；韓國也是差不多的原則。

他並以德國為例，架空線路與地下化是有差別訂價的，電網地下化區段的電費是比較貴的；台灣社會恐難接受。

陳銘樹以台電過去推動電網地下化的經驗分享，實務上還會遭遇路證取得困難、廢棄土方無處去化、道路面積不夠埋設電力設備等困境。

首先，光是施工路證就很難申請，各地方政府每遇選舉、過年就會禁挖道路；他以過去台商回台投資用電為例，若該地是架空電纜，台電能拍胸脯1個月內就可以送電，但若是地下供電，時就很難掌握，通常地方政府會期待水、電、瓦斯管路要共同開挖，才會核准路證。

另外，地下化通常要夜間才能施工，也容易被民眾投訴半夜施工擾人清夢。

地下化工程也會挖出許多廢棄土方，人人都要求台電下地，但挖出來的廢土無處可去，已不是花錢能解決的問題，是全國要一起面對的。

地下化有空間限制 需因地制宜

地下化工程也要有足夠空間埋設電力設備；陳銘樹表示，道路寬度沒有8米、10米，就不用要求台電下地。他舉例，丹娜絲風災後，許多沿海養殖區電桿吹斷後要求台電下地，但很多道路只有3米、5米，實在沒有空間。

電桿型態優缺點比較。太報製表

陳銘樹表示，電網地下化沒有絕對，只有「因地制宜」；例如，台電考量到每次颱風來襲前，無法調動數千名搶修人力趕赴離島備援，因此很早就在各離島推動電網地下化，其中，蘭嶼已全面地下化了。

至於易淹水處，或暫時不便推動地下化之處，台電也有解方。陳銘樹表示，架空電網的中間，只要安插幾桿能耐17級強風的E級電桿，架空設備就能撐住，不致產生骨牌效應，就不會發生電桿連續傾倒，減少大規模停電發生機率。

