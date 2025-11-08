【韌性迷思2-2】80億韌性電網預算「民代、地方搶列政績」！台電拋解方

花蓮馬太鞍溪溢流，部分地區積水、泥濘嚴重，造成搶修困難。台電提供



丹娜絲颱風橫掃嘉南平原，是120年來首個由嘉義登陸的颱風，重創台電電網系統，電線桿倒了3,499支，追平了2016年莫蘭蒂颱風電桿倒下700多根的紀錄。行政院長卓榮泰一句請台電「評估」全國電纜地下化可行性，結果大家都忽略了「評估」2字

台電副總陳銘樹表示，結果多位立委紛紛向台電關切，「我的選區你要給我做幾公里！我的選區你要給我多少錢！縣市政府也說，我的縣市要多少錢！」

台灣三分之二是災區 粥少僧多難分配

廣告 廣告

丹娜絲風災後，行政院在災後重建特別預算中編列了80億元的電網地下化預算，各位縣市立委都在爭，我們縣市分到了多少？

「我們真的很難、真的很難！台電不曉得怎麼玩下去呀！你才給我80億而已。」陳銘樹無奈的說。

陳銘樹透露，很多立委向其關切，「我的選區你要給我做幾公里？我的選區你要給我多少錢？縣市政府也說，我的縣市要多少錢？」讓台電備感壓力。

事實上，丹娜絲颱風主要受災在台南、嘉義2縣市，但重建條例的「災區」定義從苗栗到花蓮，三分之二個台灣都是災區；「結果就是80億元的重建經費，每個縣市『分嘸幾塊錢』。」陳銘樹說。

輿論全都一面倒的認為電網一定要地下化；直到樺加沙颱風來襲，豪雨造成花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤，光復鄉災情嚴重，卻發現淹水區仍維持供電，靠的是架空電纜，才稍稍扳回一城。

架空電纜未必不好 應考量復原速度

陳銘樹並舉例，其中，光復鄉佛祖街保安宮、光復高職之前要求由電纜地下化；結果災後台電花了2周，才把供電設備從泥漿中挖出來。光復高職為求儘早復課，台電只好先搭架空電纜。經過這些案例後，輿論才意識到電網地下化、或者架空電纜沒有絕對的好，或絕對的不好，只有「因地制宜」才是最佳解方。

「你如果真的火氣大，天天吃黃蓮是治不好的。」台電董事長曾文生如此巧妙比喻，單一解方不會解決電網韌性問題，必須整體評估狀況；尤其「韌性」這個字眼，過去是在強調「可靠度」，如今也該考量一旦發生事故，在多短時間內可以復原。

更多太報報導

【韌性迷思2-1】電網地下化成本是架空電桿10倍 德採差別費率「台灣也行」？

3座核電廠耐震值「恐存安全風險」 監院請台電、核安會改進

北市醞釀翡翠水庫支援發電「有償」 曾文生：外縣市恐也將對北市用電收費