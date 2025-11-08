【韌性迷思2-2】80億韌性電網預算「民代、地方搶列政績」！台電拋解方
丹娜絲颱風橫掃嘉南平原，是120年來首個由嘉義登陸的颱風，重創台電電網系統，電線桿倒了3,499支，追平了2016年莫蘭蒂颱風電桿倒下700多根的紀錄。行政院長卓榮泰一句請台電「評估」全國電纜地下化可行性，結果大家都忽略了「評估」2字
台電副總陳銘樹表示，結果多位立委紛紛向台電關切，「我的選區你要給我做幾公里！我的選區你要給我多少錢！縣市政府也說，我的縣市要多少錢！」
台灣三分之二是災區 粥少僧多難分配
丹娜絲風災後，行政院在災後重建特別預算中編列了80億元的電網地下化預算，各位縣市立委都在爭，我們縣市分到了多少？
「我們真的很難、真的很難！台電不曉得怎麼玩下去呀！你才給我80億而已。」陳銘樹無奈的說。
陳銘樹透露，很多立委向其關切，「我的選區你要給我做幾公里？我的選區你要給我多少錢？縣市政府也說，我的縣市要多少錢？」讓台電備感壓力。
事實上，丹娜絲颱風主要受災在台南、嘉義2縣市，但重建條例的「災區」定義從苗栗到花蓮，三分之二個台灣都是災區；「結果就是80億元的重建經費，每個縣市『分嘸幾塊錢』。」陳銘樹說。
輿論全都一面倒的認為電網一定要地下化；直到樺加沙颱風來襲，豪雨造成花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤，光復鄉災情嚴重，卻發現淹水區仍維持供電，靠的是架空電纜，才稍稍扳回一城。
架空電纜未必不好 應考量復原速度
陳銘樹並舉例，其中，光復鄉佛祖街保安宮、光復高職之前要求由電纜地下化；結果災後台電花了2周，才把供電設備從泥漿中挖出來。光復高職為求儘早復課，台電只好先搭架空電纜。經過這些案例後，輿論才意識到電網地下化、或者架空電纜沒有絕對的好，或絕對的不好，只有「因地制宜」才是最佳解方。
「你如果真的火氣大，天天吃黃蓮是治不好的。」台電董事長曾文生如此巧妙比喻，單一解方不會解決電網韌性問題，必須整體評估狀況；尤其「韌性」這個字眼，過去是在強調「可靠度」，如今也該考量一旦發生事故，在多短時間內可以復原。
更多太報報導
【韌性迷思2-1】電網地下化成本是架空電桿10倍 德採差別費率「台灣也行」？
3座核電廠耐震值「恐存安全風險」 監院請台電、核安會改進
北市醞釀翡翠水庫支援發電「有償」 曾文生：外縣市恐也將對北市用電收費
其他人也在看
〈中華副刊〉以現實為網，開創書寫政治的範疇實驗——履彊《共和國之夢》（上）
文／林子維 圖／聯合文學提供 時隔九年，於二○二一年履彊再次出版了新短篇小說集：《共…中華日報 ・ 12 小時前
重回九二共識 經貿交流並進
兩岸過去9年於民進黨政府執政下，逐步邁向兵凶戰危。而賴政府所採取的「以實力換取和平」，完全符合現實主義所提倡的「國家實力」與「嚇阻手段」，並結合理念相近的國家組成聯盟，藉由促成區域間的權力平衡來達到兩岸和平。台灣在這9年來的角色，就是藉由美國為主的「軸輻體系」，擔負抗衡中國的「離岸平衡」角色。中時新聞網 ・ 14 小時前
斷開奧蘭多布魯 凱蒂佩芮新歌影射兩人分手原因 女兒成最大支柱
全球累積突破1150億串流收聽的流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）繼去年推出最新專輯《143》後，7日釋出全新單曲〈bandaids〉。這首歌曲被外界普遍解讀為呼應她前陣子與前未婚夫奧蘭多布魯（Orlando Bloom）分開的消息，歌詞中直白唱著「OK繃貼滿破碎的心」，道盡一段感情終結後的傷痕累累。此次MV更是話題滿滿，凱蒂以一連串誇張的「瀕死體驗」呈現，展現其獨特的自嘲和幽默。鏡報 ・ 11 小時前
大樂透連14槓頭獎上看5.6億 「4生肖」最受財神爺青睞、最佳財位在這
提供以下五大旺財中獎方法：一、11月7日這期財運最好的生肖是鼠、龍、猴、雞，這幾個生肖可千萬不要錯失當5.6億富翁的機會！二、中大獎的妙招是不同日期有不同方向，財神爺就在那裡等您！不管您是在家裡或飯店，以您所居住的位置為中心點，依照以下方位去彩劵行購買彩劵、威...CTWANT ・ 1 天前
市場不確定因素攪局 華新Q4展望保守
華新 (1605-TW) 今 (7) 日召開法說會，總經理潘文虎表示，受到關稅、製造業動能不足等不利因素影響，不銹鋼事業仍處低谷，資源事業維持保守展望，電線電纜事業則持續受惠台電強韌電網計畫，整體表現將與第三季相當。鉅亨網 ・ 22 小時前
二代健保補充保費對「百萬存股族」開刀！政院高層「看報」才知補充保費改革方向？！輿論炸鍋「卓榮泰7小時急踩煞車」...網嗆：石崇良下台！
政院暫緩政策消息一出，讓投資社群炸鍋，紛紛嗆聲，「這已經是第三次試水溫」、「石崇良要不要下台負責？」放言 Fount Media ・ 1 天前
【公告】台達化 2025年10月合併營收10.59億元 年增-28.6%
日期： 2025 年 11 月 07日上市公司：台達化(1309)單位：仟元 【公告】台達化 2025年10月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月1,059,100去年同期1,483,350增減金額-424,250增減百分比-28.6本年累計12,533,031去年累計15,402,672增減金額-2,869,641增減百分比-18.63中央社財經 ・ 1 天前
《電纜股》華新增資子公司Concord Industries Limited 1500萬美元
【時報-台北電】華新(1605)公告董事會決議現金增資子公司Concord Industries Limited 1500萬股，每股美金1元，為美金1500萬元。至目前為主，華新持有子公司Concord Industries Limited 346,498,375股，持股比例100%。 另，華新代子公司Concord Industries Limited公告現金增資其子公司煙台華新不銹鋼有限公司美金1500萬元。（編輯：沈培華）時報資訊 ・ 1 天前
國泰航空巨型A350飛機模型亮相 ITF旅展 全球航點8折起
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】2025 ITF台北國際旅展於11月7日至11月10日在台北南港展覽館一館互傳媒 ・ 8 小時前
核二、三有重啟條件遭監委疑耐震力 台電：均依要求完成補強
監察委員調查報告關心台電核電廠耐震能力。台電說明，自2015年起即依核安會要求，偱SSHAC Level 3程序 （美國「地震危害分析資深專家委員會」訂定第 3 層級之程序）辦理核電廠機率式地震危害分析，並依分析結果，針對地震時執行安全停機的相關設備進行耐震補強，並獲核安會審查同意核備。自由時報 ・ 10 小時前
大成舊廠處分利益 Q4認列
食品股第三季財報陸續出爐，肉品畜牧廠大成（1210）第三季大陸業務終於轉盈，主要受惠食品加工獲利挹注，但大陸飼料與白肉雞一條龍還是處於小虧；而台灣部分相對增長挹注，前三季獲利22.36億元較去年同期減少9.76％，EPS 2.67元少於去年同期2.94元。工商時報 ・ 14 小時前
士電 第三季獲利創同期新高
受惠於台電強韌電網計畫持續釋單，士電（1503）第三季及前三季營收及獲利均創同期新高，第三季EPS為1.41元、前三季EPS達5.46元。中興電（1513）及亞力（1514）前十月營收，亦皆改寫同期新高。工商時報 ・ 14 小時前
專家看盤》台股回測支撐 不可跌破週三低點 逆勢抗跌來了
[Newtalk新聞] 「台股今天(7日)將回測支撐，受到美股回跌影響，電子權值股普遍拉回，盤面以中小型個股表現為主。」分析師林漢偉表示，台積電ADR下跌 1.5%，壓抑台股早盤走勢。今日盤中「不可跌破週三低點」，否則恐再測支撐。 回顧美股表現：美股昨天四大指數「開低走低」，關稅前景不明引發拋售潮。費半指數大跌 2.39%，領跌四大指數。半導體族群重挫：AMD -7.3%、高通 -3.63%。大型科技股同步回落：輝達 -3.65%、特斯拉 -3.5%。 林漢偉表示，盤前美國就業數據疲弱，加上川普談話引發「關稅不確定性」疑慮，市場風險情緒升溫，導致科技股與大型股全面遭到賣壓。 總體面與台指期：美元指數下滑，美債利率同步走跌。台指期夜盤大跌369 點，跌幅 1.32%。 以下是分析師解析今天盤勢重點： 一、指數技術面與量能觀察 台股週五指數預估回測「月線支撐」，需留意成交量變化。 外資現貨續賣，但期貨空單略有回補，籌碼面偏「中性偏空」。 櫃買指數回測紅K中值，中小型股聚焦「高價股」動能。 二、傳產與題材概念股 IC封測族群漲多震盪：華東、日月光、南茂、京元電。 電力概念股穩定觀察：華城、亞新頭殼 ・ 1 天前
王子籌不出1600萬喊話分期付款 瑤瑤被問是否借錢回應了
「瑤瑤」郭書瑤加盟新東家，她昨天出席記者會受訪，被問到好友「王子」邱勝翊介入范姜彥豐與粿粿的八卦話題，尷尬沒有多回應，透露這段時間沒有多打擾對方，「沒有特別關心，我也是經歷過在浪頭上。」王子介入粿粿的婚姻，被范姜彥豐求償1600萬，因為他必須要幫父親還債，協調希望能分期付款，可惜並未達成共識。瑤瑤昨自由時報 ・ 9 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 14 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 1 天前