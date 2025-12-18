《韌性重生 永續綻放》 花蓮以行動實踐永續發展

花蓮是一座歷經多次天然災害考驗的城市，也因此更深刻體認永續發展對地方未來的重要性。面對環境變遷與氣候風險，花蓮縣政府以長遠視角擘劃施政方向，持續強化城市體質，致力為縣民打造更安全、宜居且具韌性的生活環境。

在「幸福花蓮，永續共榮」的施政願景下，縣府將永續發展視為核心政策主軸，系統性對接環境永續相關指標，全面推動環境治理工作。而近年來，花蓮縣在溫室氣體減量、生態保育及循環再生等面向，持續累積具體成果，並透過跨部門整合、公私協力及產官學合作，逐步建構兼顧環境保護與民生發展的永續治理模式，引導縣民共同參與低碳、循環及環保的生活轉型。面對氣候變遷帶來的挑戰，縣府推動「淨零調適」策略，同步強化氣候韌性與防災應變能力，提升社區在極端氣候事件下的承受力與復原力，確保人民生命財產安全。

為使永續理念更貼近民眾日常，環保局推出短影音《韌性重生 永續綻放》，透過影像真實記錄災後復原歷程，呈現縣民在困境中重建生活、持續前行的行動力。

縣長徐榛蔚表示，花蓮走過風災與地震的考驗，每一次重建的背後，都是縣民彼此扶持、共同守護家園的力量。縣府將持續以永續為施政核心，將這份韌性轉化為守護土地、照顧世代的長期行動，陪伴花蓮穩健走向未來。

展望未來，花蓮縣政府將持續深化環境永續政策，並積極與國際接軌，對齊全球永續發展目標，為下一代打造綠色、宜居且具韌性的家園。

