韌性防災與緊急救護領域並進 南市再獲多項全國獎項

▲黃坤裕小隊長率領的團隊，在「2025第六屆第一線應變人員大量傷患技能競賽（First MCI）」，榮獲「最佳團隊獎」。

【記者 劉秋菊／台南 報導】台南市在緊急救護、防災整備等兩大領域再獲佳績。台南市長黃偉哲今(13)日於市政會議肯定消防局及基層夥伴，近期在全國緊急救護技能競賽中勇奪多項大獎，另外在內政部「113年強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」評鑑，再度獲「特優獎」，並由安平區公所、南區公所獲選「績優公所」，展現台南在災害應變與救護專業的全方位實力。

▲新營高級救護隊陳世欽隊員與救護義消杜忠洋，於「114年度第十一屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」獲全國第一名。

黃偉哲表示，消防局同仁不論是救護、消防或搶險，在全國許多評比競賽都是佼佼者。他感謝由黃坤裕小隊長率領的團隊，在「2025第六屆第一線應變人員大量傷患技能競賽（First MCI）」，榮獲「最佳團隊獎」，面對地震、毒化災等複合式情境，展現高度專業與團隊協作能力。

新營高級救護隊陳世欽隊員與救護義消杜忠洋，則於「114年度第十一屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」，在全國50組菁英中奪下全國第一名。

黃偉哲強調，這些獎項背後目的，都是為了精進緊急救護專業能力，這不僅是台南市的榮耀，更是市民生命安全的最大保障。

▲台南市消防局在內政部「113年強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」評鑑，再度獲「特優獎」，安平區公所、南區公所亦獲選「績優公所」。市長黃偉哲今(13)日於市政會議肯定嘉勉。

在防災整備方面，台南市在內政部「強韌台灣計畫」評鑑獲得「特優」肯定，這已是台南連續第14年獲中央評鑑最高榮譽。安平區公所與南區公所則以完善的防汛整備、避難收容、物資整備及防災協作中心運作，並結合企業、旅宿、餐飲與慈善團體等資源，打造具備實戰力的防災網絡。

黃偉哲特別提到，台南近年歷經凱米風災、丹娜絲風災及楠西震災等大型災害，再再考驗我們面對災害的應變能力。他勉勵各單位時時精進，強調「防災重於救災、離災優於防災」的理念，打造更安全、更有韌性的生活環境。(照片由台南市政府新聞及國際關係處提供)