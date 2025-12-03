「韌性」榜首…中國十大流行語 AI詞熱門 從從容容入選

蘇超自揭幕以來迅速火爆出圈，成為中國業餘足球聯賽的新標竿；圖為球迷們為比賽助威。 （中新社）

中國「咬文嚼字」編輯部今發布2025年十大流行語，台灣民進黨立委王世堅過去質詢的「從從容容、游刃有餘」金句在兩岸暴紅，名列該榜單的第十名，更因被改編成神曲「沒關係」，成為反應當下內地年輕人的迷因金句。其他上榜的流行還包括：具身智能、預製XX、活人感、XX基礎XX不基礎。

「咬文嚼字」編輯部是由上海世紀出版集團主管、上海咬文嚼字文化傳播有限公司主辦的針對社會語文運用的期刊，每年都會公布大陸當年度的流行語評選結果。

今年上榜的流行語為：韌性、具身智能、蘇超、賽博對帳、數字遊民、谷子、預製XX、活人感、XX基礎XX不基礎，以及出自王世堅質詢內容的「從從容容、游刃有餘、匆匆忙忙、連滾帶爬」。

「咬文嚼字」主編黃安靖表示，編輯部沿襲「雙標準」原則，堅持社會學和語言學評選標準。「韌性」居榜首，「蘇超」、「賽博對帳」、高票入選，說明今年大事要事、社會熱點都得到社會廣泛關注。

「咬文嚼字」編輯部認為，今年的流行語有以下幾點也是值得關注。

一、智能時代已經來臨，漢語詞庫更新加速，增添大批與人工智慧相關的語詞，語言打上了明顯的智能時代的烙印，像是具身智能、活人感，還有以「智能」為詞根的用語，這說明人工智慧在深刻改變這個世界，也正在重塑語言結構。

二、新質生產力加速發展，產業結構持續優化，經濟轉型升級加快，就業方式呈現出多元化態勢。漢語中隨之出現大量與之匹配的新詞新語，比如谷子、數字遊民，以「經濟」為詞根的低空經濟、上門經濟等等。

三、語言是心靈的窗口，語言反映社會情緒，進入今年榜單的XX基礎XX不基礎、從從容容游刃有餘等等，都從不同側面反映了普通民眾的生活狀態、價值觀念、情感訴求和審美取向。普通民眾的百態人生，都在這些語言成分中得到了呈現。

2025年十大流行語具體如下：

1. 韌性：它源自生態學術語，指「彈性」「恢復力」或「抗逆力」，反映了人們在面對挑戰時的堅韌態度。

2. 具身智能：具有物理載體的智能體，與離身智能（如大語言模型）不同。具身智能（如人形機器人）通過物理身體與物理環境的動態交互自主學習與進化，實現感知、決策和行動一體化，體現了人工智能的新發展。

3. 蘇超：「江蘇省城市足球聯賽」的簡稱。該聯賽自揭幕以來迅速火爆出圈，成為中國業餘足球聯賽的新標竿，吸引了眾多關注，並激發了多地舉辦類似賽事的熱情。

4. 賽博對帳：「賽博」是cyber一詞的音譯，意為與網絡有關；「對帳」則比喻雙方核對彼此的「生活帳本」（即個人經歷和見聞等），以消除信息差帶來的誤解和偏見。

5. 數字遊民：指沒有固定辦公場所、利用現代信息技術遠程辦公、具備良好自我管理能力的人群。

6. 谷子：英文單詞「goods」的音譯，本義為商品。在流行語中，它特指動漫、遊戲等二次元文化的衍生產品，如海報、卡片、掛件等，反映了二次元文化的繁榮。

7. 預製××：預製，義為「預先製作」。該詞廣為流行，與預製菜公共話題密切相關。人們開始用「預製」來比喻那些被標準化、流程化、去個性化生產打造出來的人和事物，如「預製人」等。

8. 活人感：指個人在社交媒體或日常生活中展現出的真實、生動的特質。

9. ××基礎，××不基礎：源自某穿搭博主的影片，後擴展為調侃日常生活的一個萬能句式。該句式通過「基礎」與「不基礎」的鮮明對比，形成幽默的反差效果，既能用於戲謔式讚美，也可用於幽默式調侃。

10. 從從容容、遊刃有余，匆匆忙忙、連滾帶爬：這一流行語源自台灣政客王世堅的批評言論，後經大陸音樂人改編成歌曲「沒出息」並走紅網絡。它用於調侃理想狀態與現實窘境的鮮明對比，反映了人們對生活狀態的關注與反思。

