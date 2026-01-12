韌水矽心：河川守護永續行動 雲科大攜手矽品與日月光環基會啟動

▲雲科大攜手矽品與日月光環基會啟動「韌水矽心：河川守護永續行動」。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】國立雲林科技大學於115年1月12日，於中科虎尾園區污水處理廠正式啟動「韌水矽心：河川守護永續行動」。此計畫由雲科大、矽品精密工業股份有限公司及日月光環保永續基金會攜手推動，結合企業永續實踐、學術研究能量與在地場域行動，共同投入新虎尾溪流域的治理與復育，象徵產學攜手守護雲林重要河川的具體行動。

矽品精密表示，企業永續不僅止於廠內管理，更應延伸至流域，透過支持河川巡守與智慧監測，串聯園區、學界與地方力量，有助於更全面理解河川變化，提升治理效能，也讓企業志工能實際參與環境守護，深化永續文化。日月光環保永續基金會則說，水資源是產業永續與社會韌性的關鍵基礎，基金會長期以「從源頭守護環境」為核心理念，支持學校研發單位與地方合作，透過科學監測與公民參與，讓企業ESG行動真正回應地方需求，並為下一代留下健康的水環境。

新虎尾溪流域經過人口密集聚落、農業生產區及產業聚落，是雲林縣重要的生活與生產河川，長期承受民生、農業與產業活動交織所帶來的水環境壓力。隨著矽品精密進駐雲林，虎尾廠於114年第四季正式投產營運，企業對在地水資源永續與河川環境保護的責任更加明確，也與日月光環保永續基金會長期關注的核心宗旨高度契合。

基於此共同目標，矽品精密與日月光環保永續基金會攜手支持雲科大，以產學合作方式投入經費與資源，透過科學監測與實際行動回應地方河川的真實需求。雲科大則憑藉其在智慧水環境監測、環境工程與跨域整合上的研究基礎，成為本計畫技術與知識支撐的核心。

此計畫由雲科大環境與安全衛生工程系郭昭吟教授主持，並結合電機系翁萬德教授、化材系鄭宇伸教授之跨領域專業，導入智慧水質監測、公民科學參與、河川巡守及植被緩衝帶建置等多元策略，建構可長期運作的流域治理模式。

郭昭吟教授表示，新虎尾溪不僅是一條排水，更是一條承載雲林居民生活記憶與世代連結的重要河川。她特別感謝日月光環保永續基金會支持計畫經費，並引用1854年著名的西雅圖酋長(Chief Seattle)宣言指出：「小溪和大河中流動的，不只是水，而是一個地方的記憶與血脈。河川長久以來支撐著人類聚落的形成與延續，連結過去的世代、當下的生活，以及未來子孫所仰賴的環境。」她強調，真正的流域治理，來自對土地與未來世代的共同責任。

中科虎尾園區污水處理專業團隊中欣行公司亦全力支持。張宸瑋廠長指出，透過與雲科大、矽品及日月光環保永續基金會的合作，園區得以從廠內水質管理延伸至整體流域視角，讓企業永續行動真正走出廠區、連結社區。張葉副廠長也表示，期待透過企業志工、學生與地方社群的共同參與，使新虎尾溪自上游至下游的巡守與監測更具系統性與延續性。

雲科大預計於今年9月世界水監測日（WWMD）前後，攜手矽品精密與日月光環保永續基金會辦理成果展示活動，公開智慧水質監測數據、河川保護進度與環境教育推動成果，邀請企業、政府、學研單位及社區共同參與，讓社會大眾實際看見企業ESG行動與智慧水環境科技帶來的具體改變。

「韌水矽心」不僅是一項河川治理計畫，更是一個結合科技與初心的行動象徵。「韌水」代表河川在多重環境壓力下所需的韌性，「矽心」則象徵矽品與日月光環保永續基金會以科技產業力量投入水資源守護的細心與承諾。透過和雲科大攜手合作，期盼新虎尾溪成為雲林水環境治理的重要示範，成為一條被理解、被珍惜、被共同守護的河流。