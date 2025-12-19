「韌」當選中國2025年度字

（中央社台北19日電）由中國國家語言資源監測與研究中心、商務印書館、新華網聯合主辦的「漢語盤點2025」活動，今天在北京揭曉「年度字詞」，「韌」當選中國年度國內字；「深度求索」（DeepSeek）當選年度國內詞。

新華社報導，「韌」字描摹時代筋骨。核心要義在於堅韌不拔、意志堅定、頑強不屈，是面對困難時百折不撓的精神底色與行動力量。「漢語盤點2025」活動主辦方釋義稱，在一個政治、經濟、技術等不確定因素交織的時代，「韌」不僅是增長性，更是抗壓性、應變性、回彈性。 針對「深度求索」當選中國年度國內詞，報導稱，2025年1月，中國標誌性大語言模型DeepSeek誕生，宣示了中國在AI領域的技術主權。專家指出，它是AI時代中國構築自主生產力的重要標識。深度求索公司取得的重大進展，代表著一批中國公司在人工智慧領域的崛起。

此外，「稅」當選中國2025年度國際字；「地緣政治」當選年度國際詞。

「漢語盤點」活動今年適逢20週年，「年度字詞」先由公眾推薦，經由專家評議選出前5名，再透過網路投票選出。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1141219