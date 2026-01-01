韌x體³Resilient Taiwan特展開幕 展現我雄厚經濟實力

記者吳典叡／臺北報導

經濟部精心策劃的「韌x體³ Resilient Taiwan」特展今（1）日於總統府內開幕，總統賴清德在經濟部長龔明鑫陪同下親自觀展；內容涵蓋臺灣在全球半導體供應鏈、智慧製造與淨零轉型等領域的領先成果，內容豐富多元，讓民眾看到臺灣雄厚的經濟實力。

「韌x體³ Resilient Taiwan」特展中，不僅展示臺灣雄厚的經濟韌性，也讓參觀民眾更深入了解國家如何因應國際情勢變化，透過數位與科技力強化國土與社會的安全防線。此外，總統府內也特別設置「TEAM TAIWAN 棒球應援商品快閃市集」；賴總統逐一參觀各個攤位，受到球迷與業者熱情歡迎，也應邀在受歡迎的蜜餞及豆乾攤位上簽名。此外，府內同時展出「12強冠軍金盃特展」，讓許多熱血球迷在元旦就能近距離見證臺灣棒球的榮耀過程，感受體育英雄帶來的感動。

總統府南苑與北苑也化身為「百工百味．臺灣老店市集」，匯集來自各地的優良老店與特色美食。賴總統在參觀市集時，與攤商及民眾展開親切交談，或以微笑並揮手致意，在民國115年的首日，與大家共同在歡樂的氛圍中迎向未來。

賴總統參觀「韌x體³ Resilient Taiwan」特展，內容涵蓋臺灣在全球半導體供應鏈、智慧製造與淨零轉型等領域的領先成果。（總統府提供）

賴總統參觀經濟部「韌 x 體³ Resilient Taiwan」特展展區。（總統府提供）