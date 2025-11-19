韓不應替侵略者找藉口？名嘴嗆爆賴：你為何不講抗戰勝利80周年

賴清德總統。（資料照／陳君瑋攝）

立法院長韓國瑜日前以「4隻腳論」、「自己生病卻讓人吃藥」回應總統賴清德點名他應聲援綠委沈伯洋一事後，賴17日則提出反駁，「真正砍斷立法院長韓國瑜那張桌子的四隻腳，是中國，不是台灣」，強調面對境外敵對勢力，「不應替侵略者找藉口」；對此，媒體人陳揮文則提出質疑，「賴清德你為什麼不講抗戰勝利80周年？你不是在幫侵略者找藉口嗎？」

賴清德17日出席活動時受訪回應，希望韓國瑜清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何1人，都嚴重傷害中華民國主權與憲政；韓卻未正視中國的威脅，反而把矛頭指向台灣內部。他也提到，台灣應團結一致對外，「若今天替中國跨境鎮壓找理由，將來中國要發動侵略台灣戰爭時，就會有藉口。」他呼籲韓「三思」，不應該替侵略者找藉口。

陳揮文17日在其主持的廣播節目《飛碟晚餐》中提到，「賴清德、前總統蔡英文要的是1949年之後的台灣，1949年之前的什麼都不談，這就是民進黨困境，賴清德的困境就是說要台獨，借中華民國的殼，但中華民國歷史要一半就好，我們當年8年抗戰死的都是1949年之前事情」；他並質疑，「賴清德你為什麼不講抗戰勝利80周年？你不是在幫侵略者找藉口嗎？」

至於賴清德受訪時向韓國瑜說「我們是同一個國家」，但陳揮文拋出質疑「是嗎？我來代替韓國瑜問你一句，我們是同一個國家？我個人認為我跟賴清德不是同一國家」。

