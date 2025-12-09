韓不改「中國台灣」電子入境卡！外交部提巨額貿易逆差喊：研擬可行方案

針對韓國電子入境系統對我的用詞不妥，韓方仍維持相同說法；對此，我外交部亞太司今日再度表示，台韓貿易有巨額逆差的不對等，已重新檢視關係研擬後續方案。（劉宇捷攝）

韓國電子入境卡申報系統將我國出發地標示為「中國（台灣）」，引發國人及韓國友台人士反彈，儘管外交部已持續交涉反應，但目前仍未獲得更正。外交部亞太司副司長劉昆豪今（9）日表示，台韓貿易上存在巨額逆差情形，顯示兩國關係仍有不對等之處；外交部除呼籲外，也全面檢視與韓國政府關係，同時研擬可行方案中。

外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪今日在記者會上指出，台韓在經貿、文化、觀光及人員往來交流密切，也正視台韓數十年的情誼，對於不當稱呼表達嚴正關切，並應以最快速度改進。此外，外交部也注意到，台韓貿易上存在巨額逆差情形，顯示兩國關係仍有不對等之處。

劉昆豪表示，外交部已針對電子入境卡不當稱呼一事促請改正，並全面檢視與韓國政府關係，同時研擬可行方案中。深信韓方已充分理解台灣訴求及立場，也希望韓方能基於民間長久以來的友好關係，改正不當稱呼等舉措，展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實，更呼籲韓國儘快與台灣為進一步促進台韓關係而努力。

儘管網友發現中國大陸的名稱，也有未單純使用「中國」（China）的現象，不太尋常；但據了解，韓方對我國用詞的反應目前仍維持相同說法。

外交部日前也發布新聞稿說明過，我國駐韓國代表處已多次向韓國政府嚴正關切並交涉本案，要求迅予更正，然韓國政府迄仍未正面回應，對此我方甚表遺憾。外交部也說，韓國做為台灣遊客最常前往的國家之一，外交部也呼籲韓方應儘速更正錯誤標示，避免傷害台灣民眾情感。

