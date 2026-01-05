韓中企業簽9項MOU 新世界與阿里巴巴展開合作

（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國總統李在明開始訪中行程，今天進行了韓中商務論壇，韓中企業之間簽署9項合作備忘錄（MOU），其中韓國新世界集團與阿里巴巴簽署MOU，進行韓國商品對中的線上出口。

根據韓聯社報導，隨著總統李在明到中國進行國是訪問，韓中企業之間今天簽署了9項合作備忘錄，在多個領域加強合作，按產業別消費財4項最多，接著依序為內容產業3項、供應鏈2項。

其中韓國新世界集團與阿里巴巴展開合作，將由新世界發展對中出口商品，阿里巴巴則透過平台進行韓國商品線上販賣。韓國產業通商部表示，將運用阿里巴巴的全球通路，擴大韓國優質商品進軍世界市場。

韓國自動駕駛技術公司SWM將與中國聯想（Lenovo）合作，共同開發用於Level 4自動駕駛商用化的高效能運算技術。

此外，以魚板聞名的三進食品，將與中國的「三進愛陌客有限公司」合作，在中國門市進行營運、流通、行銷；營運拍貼機店Photoism的西北株式會社，將與中國「北京愛豆文化媒體有限公司」合作，推動以K-pop藝人IP為基礎的內容。

產業部長金正官表示，「李在明總統這次的國是訪問持續帶動韓中經濟合作」。金正官也強調，將透過此次簽署的9項MOU，積極支援韓國企業擴大參與中國龐大的內需市場。

今天韓方經濟使節團共161家企業、416人，以「四大集團」三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨為首；中方企業人士約200人，合計約600人出席。（編譯：楊啟芳）1150105