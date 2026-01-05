韓中峰會登場！李在明喊「關係全面恢復」 習近平提「80年前抗日戰爭」

2026年1月5日，南韓總統李在明與中國國家主席習近平，在北京的人民大會堂舉行雙邊峰會。路透社



據南韓媒體今天（1/5）報導，南韓總統李在明今天與中國國家主席習近平，舉行韓中峰會，李在明宣布，2026年就是「韓中關係全面恢復元年」，習近平則提到，80多年前，中韓兩國付出巨大民族犧牲，對抗日本軍國主義，並獲得勝利，如今要共同守護東北亞的和平穩定。

據KBS、Channel A、《京鄉新聞》等韓媒報導，南韓總統李在明正在中國進行訪問，為期4天3夜，今天進入第二天，李在明今天與中國國家主席習近平，在北京的人民大會堂舉行雙邊峰會。

李在明在峰會上表示：「這次的韓中峰會是重要契機，讓2026年成為『韓中關係全面恢復元年』」、「韓中關係有深厚根基，過去數千年，兩國作為鄰國，維持友好關係，在國家權力被剝奪的時期，為了恢復國權攜手奮戰。」

李在明說道：「從韓中建交以來，雙方發展為密不可分的互惠合作關係，我們將持續努力，讓兩國的戰略合作夥伴關係，發展為不可逆轉的時代潮流」、「我與主席的信任將成為基礎，穩固韓中關係的政治與情感基礎」、「為了韓半島和平，一起尋找可行方案。」

李在明提到：「距離上次見面才兩個月，卻有種久別重逢的喜悅，慶州會談的餘韻仍未消去，在主席的邀請下，如此迅速展開國是訪問，格外具有意義」、「對於熱切歡迎，我代表大韓民國的國民，致上真誠感謝，祝福新的一年，中國人民幸福安康，韓中共同發展。」

習近平表示：「我和李在明總統已兩次見面並實現互訪，體現了雙方對中韓關係的重視。作為朋友和鄰居，中韓應該多走動、常來往、勤溝通。中方始終將中韓關係置於周邊外交重要位置，對韓政策保持連續性、穩定性。」

習近平指出：「中韓兩國長期堅持『以和為貴』、『和而不同』，超越社會制度和意識形態差異，相互成就、共同發展。雙方應延續這一優良傳統，不斷增進互信，尊重各自選擇的發展道路，照顧彼此核心利益和重大關切，堅持透過對話協商妥善解決分歧。」

習近平強調：「當前世界百年變局加速演進，國際形勢更加變亂交織。中韓在維護地區和平、促進全球發展方面肩負重要責任，有廣泛利益交集，應當堅定站在歷史正確一邊，作出正確戰略選擇」、「80多年前，中韓兩國付出巨大民族犧牲，贏得抗擊日本軍國主義的勝利。今天更應攜手捍衛二戰勝利成果，守護東北亞和平穩定。」

兩國政府以峰會為契機，簽署14項諒解備忘錄（MOU），簽署的備忘錄包括：《關於新設商務合作對話機制的MOU》，在南韓產業通商資源部與中國商務部之間，建立例行協商機制；《中小企業及創新領域合作MOU》，利用人工智慧（AI）技術，支援兩國新創企業；《環境與氣候合作MOU》，共同應對霧霾問題；《野生水產品進出口衛生相關MOU》，擴大水產品的進出口範圍；《食品安全合作MOU》，簡化南韓的食品出口流程。

特別的是，兩國還簽署了一份捐贈證書，將中國清代石獅像捐贈給中方，有望擴大雙邊文化合作，目前該石像收藏於南韓澗松美術館。

