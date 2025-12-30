韓中關係加速回溫！李在明1月4日訪中見習近平 聚焦供應鏈夥伴合作

南韓總統李在明受中國國家主席習近平邀請，將於明年1月4日至7日展開為期4天3夜的中國訪問行程。（翻攝自李在明臉書）

南韓青瓦台發言人姜由楨今（30日）正式宣佈，總統李在明受中國國家主席習近平邀請，將於明年1月4日至7日展開為期4天3夜的中國訪問行程。

《韓聯社》報導，這是李在明就任後首次訪中，特別引起外界矚目的是，這距離2人上個月在慶州亞太經濟合作會議（APEC）期間舉行的首度峰會僅隔2個月。兩國領導人在短時間內再度會面，展現出韓中關係正加速步入全面修復的軌道，並釋放鞏固策略合作夥伴關係的強烈訊號。

根據行程規劃，李在明將於4日至6日率先抵達北京，與習近平舉行首腦會談並出席國賓晚宴。雙方預計將針對供應鏈穩定、貿易投資、數位經濟、環境保護及應對跨國犯罪等議題進行深度交流，目標是透過具體的政策對接，為兩國民眾的日常生活帶來實質性的貢獻。

青瓦台指出，此次北京行程不僅是外交上的禮貌性拜會，更是為了在韓中戰略框架下，強化民生與經濟領域的合作韌性。

在結束北京的行程後，李在明將於6日轉往上海進行訪問。這座城市對韓中關係具有深厚的歷史連結，特別是2026年即將迎來大韓民國臨時政府在上海成立100週年，以及抗日領袖金九先生誕辰150週年。李在明此行將親自回顧這段共同歷史，展現對兩國歷史情誼的重視。同時，他在上海也將安排與新創企業相關的活動，期盼藉此促進兩國在未來尖端科技與創業生態系中的夥伴關係，為韓中未來合作尋求新的經濟增長點。

