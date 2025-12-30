韓中關係融冰！李在明1月4日啟程訪中 與習近平「慶州會後」再聚北京

國際中心／程正邦報導

中國國家主席習近平和韓國總統李在明日前在APEC會晤。（圖／取自李在明臉書）

在全球地緣政治劇烈變動的時刻，東北亞的外交版圖正悄然重組。南韓青瓦台發言人姜由楨於30日正式宣佈，總統李在明應中國國家主席習近平之邀，將於2026年1月4日至7日對中國進行為期4天3夜的國事訪問。這不僅是李在明就任後的首次訪中，更象徵著韓中關係在經歷長期低谷後，正以驚人的速度重回「戰略夥伴」的正軌。

李在明明年1月受邀訪問中國，和習近平聚焦民生議題，為南韓帶來政治紅利。（圖／翻攝自青瓦臺）

兩個月內二度峰會：韓中「加速模式」破冰

這場外交重頭戲的時機點極具戰略意涵。據《韓聯社》分析，李在明與習近平上個月才在南韓慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間完成首度晤談，雙方在不到兩個月內再度會晤，頻率之高在外交實務中實屬罕見。外界普遍解讀，這顯示出韓方在川普重返白宮、美中競爭加劇的背景下，正積極尋求在美中之間維持更靈活的平衡點，並展現出韓中兩國修復關係的強烈決心。

南韓總統李在明外交手段圓滑，在中美兩大強權中迎刃有餘。（圖／翻攝自李在明臉書）

北京首腦會談：聚焦供應鏈與民生「實質合作」

根據青瓦台公布的具體行程，李在明將於4日率先抵達北京，展開為期三天的國事訪問。除了出席國賓晚宴，重頭戲將是與習近平的首腦會談。雙方預計將針對全球供應鏈穩定、貿易投資擴大、數位經濟標準及跨國環境保護等關鍵議題進行深度對接。

青瓦台強調，此次訪中並非僅止於外交禮節，而是帶有明確的「民生導向」。首爾方面希望透過與北京的政策對接，解決兩國貿易中的實質障礙，並為受到地緣政治影響的兩國民眾帶來具體的經濟紅利，強化兩國在經濟韌性上的合作。

日前李在明與川普會面，頒授了南韓最高等級榮譽的「無窮花大勳章」，及準備了一頂鍍金的金冠送給川普，讓川普滿意的不斷點頭。（圖／翻攝自白宮官網）

上海歷史之旅：致敬金九先生與科技新創未來

結束北京的政治行程後，李在明將於6日轉往經濟與歷史重鎮上海。這座城市對南韓具有無可取代的情感連結。2026年適逢大韓民國臨時政府在上海成立100週年，以及抗日民族英雄金九先生誕辰150週年。據《東亞日報》報導，李在明選擇在開年之初造訪上海，旨在回顧兩國共禦外侮的歷史記憶，以歷史情誼作為外交潤滑劑。

除了歷史巡禮，李在明在上海也將聚焦「未來」。他計畫與當地的韓、中新創企業家座談，探討在尖端科技領域建立創業生態系的夥伴關係。這顯示出李在明政府在處理對中關係時，採取了「歷史情誼」與「未來科技」雙軌並進的精準策略，力求在傳統貿易之外，尋找韓中合作的全新經濟增長動能。

