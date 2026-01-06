韓中領導人會談「嬌點」 李在明拿小米機與習近平夫婦大玩自拍
南韓總統李在明正在中國大陸進行國是訪問，昨（5）日他與中國大陸國家主席習近平進行會談，雙方關係進一步深化，不只就每年會面達成共識，李在明昨晚還在社群平台X上傳多張照片，他使用習近平贈與的小米智慧型手機，與習近平夫婦大玩自拍，並寫道「越是近距離接觸，韓中關係越能得以改善，今後將與中方更加頻繁地溝通並深化合作。」
據韓聯社報導，南韓國家安保室長魏聖洛昨在北京舉行記者會，介紹韓中領導人會談成果。魏聖洛表示，韓中首腦會談長達90分鐘，較原定安排延長30分鐘，包括歡迎儀式、首腦會談、諒解備忘錄（MOU）簽署儀式和國宴在內，李在明和習近平共計交流超過4小時。
李在明將這次會談稱為「韓中關係恢復元年」的契機，他說，期盼與習近平攜手，為韓中關係發展打開新的局面，共同找出能實現朝鮮半島和平的方案。習近平則表示，韓中兩國身為友邦、又是鄰國，應該更頻繁地往來、溝通，並指出「短短兩個月，我們兩次見面、實現互訪，這體現了雙方對中韓關係的高度重視。」
報導指出，韓中領導人此次會談，通過就每年會面達成共識，並商定推動兩國國防部門深化溝通和交流，保障地區和平與穩定。另外，對於鬆綁「限韓令」等文化交流，兩國領導人商定，從圍棋、足球等領域逐步擴大交流，並透過工作層協商，探索影視劇等領域的合作方案。
習近平去年11月在南韓慶州亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，送給李在明兩部小米旗艦智慧型手機，李在明當時笑著問：「手機的通訊是否安全？」習近平指著手機說：「您可以檢查一下有沒有後門。」這次李在明特地帶了習近平送的小米手機，並使用這部手機和習近平一起自拍。
李在明昨晚在社群平台X上傳自拍照，發文寫道「畫質不錯吧？」他使用在慶州收到的小米手機與習主席夫婦自拍，拍到一生難忘的相片；李在明還寫道，「越是近距離接觸，韓中關係越能得以改善，今後將與中方更加頻繁地溝通並深化合作。」
