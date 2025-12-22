韓中領袖峰會擬明年初登場 韓外長要北京「管好」黃海浮標

中國國家主席習近平（左）與南韓總統李在明，11月1日於南韓慶州的國立慶州博物館舉行雙邊會談。美聯社



南韓總統李在明上週透露正在推動與中國國家主席習近平舉行峰會後，外交部長趙顯今日（12/22）證實，正在推動兩國領袖明年初舉行會晤，並強調鄰國間要保持良好關係，就需要把「圍牆」建好、管好、守好，暗批中國在黃海設立浮標等結構物的行為。

李在明18日在首爾龍山國防部大樓出席工作彙報會議時，表示「可能近期與中國會晤」，並透露正在推動與習近平舉行峰會。他還提及安重根等在中國殉國的獨立有功者遺骸發掘與送還問題，已指示將此事列入韓中峰會議題，事先向中方提出。

趙顯今日在接受韓聯社TV採訪時，就兩國領袖明年初是否會晤的問題表示，政府正與中方就相關事宜進行協商，具體日期等安排有望近期公布。他說，雙方將從戰略層面探討，兩國如何為東北亞的和平與繁榮加強合作，爭取中方協助推動北韓重返對話軌道將是一項重要任務。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）9日則發布報告指出，中國已在黃海的臨時措施區（PMZ）設立13個浮標、2個養殖場等結構物，屬於漸進式擴張主權，呼籲美國與南韓應有所警覺，並將其視為中國針對印太盟國的「灰色地帶戰術」案例。

對此，趙顯表示，鄰國間要保持良好關係，就需要把「圍墻」建好、管好、守好，相關問題也將在這一層面進行討論。如有必要，他將直接與中國外交部長王毅會晤或通電話溝通。

趙顯還透露，韓方正就明年初安排李在明訪日事宜與日方進行協商；韓方亦就核潛艦建造、鈾濃縮及「乏燃料」（spent fuel）處理、增加國防預算、造船等議題與美方保持密切溝通。他上週曾表示，將適時促成韓美峰會，確認雙方協議的落實情況和成果。

